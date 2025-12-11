राहाता : आई-वडील कष्टकरी. या कष्टकरी दाम्पत्याचे पांग मुलाने फेडले. गणेश गाडेकर याची लष्करात निवड झाली. टेक्निकल विभागातील कौशल्य आत्मसात केल्याने त्याला ही संधी मिळाली. त्यासाठी आवश्यक असलेली सीईई परीक्षा तो उत्तीर्ण झाला. परीक्षेचा निकाल आणि नोकरीची आर्डर एकाचवेळी त्याच्या हातात मिळाली. धन्वंतरी पतसंस्थेच्या वतीने संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. स्वाधीन गाडेकर व बाजार समितीचे संचालक दिलीप गाडेकर यांच्या हस्ते आज त्याचा सत्कार करण्यात आला. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.यावेळी बोलताना डॉ. गाडेकर म्हणाले की, गणेश गाडेकरची लष्करातील निवड ही राहाता शहरासाठी गौरवाची बाब आहे. त्याचे वडील नवनाथ गाडेकर हे कष्टकरी. आई छाया गाडेकर या रोजंदारीवर कामाला जातात. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्याने हे यश संपादन केले. आजकालची तरुण पिढी ही मोबाईलच्या आहारी जाऊन बेरोजगारीचा सामना करीत आहे. परंतु गणेश याने तरुण पिढी समोर आदर्श ठेवला आहे..यावेळी बोलताना गणेश गाडेकर म्हणाला की, लष्करात भरती होण्यासाठी सीईई परीक्षा द्यावी लागते. त्यात फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि जनरल नाॅलेजवर आधारित दोनशे गुणांचे प्रश्न असतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण व्हावे लागते. माझी टेक्निकल विभागातून निवड झाली. सहा महिने उत्तराखंड येथे लष्करी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर मी पुढील पाच वर्षे अग्निवीर म्हणून सेवेत दाखल होईल..Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?. यावेळी बाजार समितीचे संचालक दिलीप गाडेकर, चेतन रणमाळे, संचालक मच्छिंद्र निधाने, सचिन मेहेत्रे, गणेश मुर्तडक, माजी सैनिक सुधाकर गाडेकर, नितीन गाडेकर, दत्ता गाडेकर, मनीष चितळकर, अरुण मेहत्रे, राधाकिसन भुजबळ, बाळासाहेब सोनवणे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.