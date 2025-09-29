Ahilyanagar Rain Update: 'सोनईकरांना पुराच्या पाण्याचा वेढा'; अनेक गावात संकट ओढल्याने सणासुदीच्या आनंदावर विरजण, कर्मचारी, अधिकारी फिरकलेच नाहीत

सोनई : पावसाने सोनईसह परिसरातील शनिवारी रात्रभर पावसाने हजेरी लावली. सर्वच गावात पुराचे पाणी शेत, घर आणि दुकानात शिरल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील अनेक गावात संकट ओढल्याने सणासुदीच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.तालुक्यातील घोडेगाव, वडाळा, चांदे, मुळाथडीतील खेडले, शिरेगाव, पानेगाव, अंमळनेर, करजगाव प्रवराथडीतील निंभारी, खुपटी, पाचेगाव, पुनतगाव तसेच सोनई परिसरात काल शनिवारी सायंकाळी सात वाजता सुरु झालेला पाऊस सकाळी सात वाजेपर्यंत सुरु होता. सलग बारा तास झालेल्या पावसाने ओढे, नाले व नद्यांना पूर आला. गावठाण, झोपडपट्टी व सखल भागात अनेक घरात पाणी शिरले. सोनईच्या कौतुकी नदीला पूर आल्याने मंडई, नवीपेठ, शिवाजी रोड व बसस्थानक परिसरातील अनेक दुकानात पाणी शिरले आहे..खेडले- सोनई, खरवंडी- शिरेगाव, सोनई-घोडेगाव, हिवरे-माका, घोडेगाव-चांदे सह बहुतेक रस्त्यावरील वाहतूक पुरामुळे आज दुपारपर्यंत बंद होती. मोरयाचिंचोरे व वांजोळी येथील तलाव भरून पाणी ओसंडून वाहत आहे. धनगरवाडीचा तलाव आज भरण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील सर्व बंधारे भरले आहेत. सकाळी भारतीय जनता पक्षाचे युवानेते ऋषिकेश शेटे यांनी नुकसानग्रस्त भागास भेट देऊन स्वखर्चाने राहुरी रस्त्याच्या बाजूला जेसीबी लावून तुंबलेले पाणी काढून दिले..सोनईतील बँक कॉलनी, ओमशांतीनगर, सय्यदनगर, लक्ष्मीनगर व अन्य भागात भेट देऊन पाहणी केली. निर्माण झालेल्या स्थितीवर तातडीने उपाययोजना केली जाईल. पडझड व नुकसानीचे पंचनामे उद्या सोमवारी होतील.- सुनील गडाख, माजी सभापती, सोनई.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.कर्मचारी, अधिकारी फिरकलेच नाहीतसोनई गावातील मोठा भाग पुराच्या पाण्याने वेढला गेला.घरात व दुकानात पाणी शिरले मात्र मंडलाधिकारी, तलाठी व ग्रामसेवक आप-आपल्या घरी रविवारची सुट्टीत मग्न होते. परिसरातील इतर गावात चौकशी केली असता वरील अधिकारी आले नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.