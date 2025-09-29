अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain Update: 'सोनईकरांना पुराच्या पाण्याचा वेढा'; अनेक गावात संकट ओढल्याने सणासुदीच्या आनंदावर विरजण, कर्मचारी, अधिकारी फिरकलेच नाहीत

Flood Crisis in Sonaikar Village: तालुक्यातील घोडेगाव, वडाळा, चांदे, मुळाथडीतील खेडले, शिरेगाव, पानेगाव, अंमळनेर, करजगाव प्रवराथडीतील निंभारी, खुपटी, पाचेगाव, पुनतगाव तसेच सोनई परिसरात काल शनिवारी सायंकाळी सात वाजता सुरु झालेला पाऊस सकाळी सात वाजेपर्यंत सुरु होता.
Sonaikar village submerged in floodwaters, residents stranded as festive celebrations are disrupted.

सोनई : पावसाने सोनईसह परिसरातील शनिवारी रात्रभर पावसाने हजेरी लावली. सर्वच गावात पुराचे पाणी शेत, घर आणि दुकानात शिरल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील अनेक गावात संकट ओढल्याने सणासुदीच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

