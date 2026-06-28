Srikant Shinde: हिंदुत्वाची विश्वासार्हता गमावली: देवदर्शनानंतर श्रीकांत शिंदेंचा राजकीय हल्लाबोल, खासदार ओमराजे निंबाळकरांसह शनिदर्शन

सोनई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही महाराष्ट्रभर शिवसंवाद यात्रा काढून माणसं जोडत असल्याने पक्ष अधिक बळकट होत आहे. हतबल झालेली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आता सहा लोकसभा मतदारसंघांत जाऊन शिव्याशाप देत असले, तरी त्याचा अजिबात उपयोग होणार नाही. नको त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसल्याने हिंदुत्वाची विश्वासार्हता त्यांनी गमावली आहे, अशी जळजळीत टीका खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेऊन खासदार शिंदे, खासदार ओमराजे निंबाळकर व खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज सायंकाळी शनिशिंगणापूरला भेट देऊन दर्शनाचा लाभ घेतला. आमदार विठ्ठल लंघे यांनी तालुक्याच्या वतीने, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी देवस्थानच्या वतीने स्वागत केले. हजारो कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात सर्वांनी चौथऱ्यावर जाऊन शनी मूर्तीला तेल अर्पण करून निळे वस्र घातले. मूर्तीला पुष्पहार घालून दर्शन घेतले. अशोक कुलकर्णी यांनी पौरोहित्य केले..जनसंपर्क कार्यालयात बोलताना खासदार डाॅ. शिंदे यांनी श्रीराम मंदिर व कलम ३७० ला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या गळ्यात गळा घालून हिंदुत्व सोडून सत्ता भोगणाऱ्यांनी हिदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना काळिमा फासला, असे सांगून केंद्रीय मंत्रिपद मिळावे म्हणून आमचे देवदर्शन नसून, पक्षाला बळकटी मिळावी, याकरिता असल्याचा खुलासा केला. भरपूर पाऊस पडून सर्वांना सुख, समृद्धी लाभो, असे साकडे देवाला घातल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी उद्योजक प्रभाकर शिंदे, बाबूशेठ टायरवाले, श्रीराम संघाचे अध्यक्ष सागर बेग, नेवासेचे नगराध्यक्ष डाॅ. करणसिंह घुले व शिवसेना, भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...स्नेहभेटीला अग्रक्रम..खासदार डाॅ. शिंदे यांनी दर्शन झाल्यानंतर अर्धा तास भाविक व कार्यकर्त्यांबरोबर छायाचित्र, सेल्फी काढण्यास वेळ दिला. गर्दी आणि गोंधळात ते प्रत्येकाबरोबर आपुलकीने संवाद साधत होते. सर्वांचे सत्कार व छायाचित्र झाल्यानंतर ते वाहनात बसले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.