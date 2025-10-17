अहिल्यानगर

Sangamner Accident : 'चंदनापुरी घाटात बस उलटून ११ जखमी'; संगमनेर आगाराची एसटी बस, नेमकं काय घडलं?

Bus Overturns in Chandanapuri Ghat: एसटी बस साकूरकडे जात असताना ही घटना घडली. बसचालक सर्जेराव रानबा मुंडे प्रवाशांना घेऊन निघाले होते. चंदनापुरी घाटातून साकूरकडे जाताना अचानक टेम्पोचालकाने कट मारल्याने बसचालकाचा ताबा सुटला. त्यामुळे बस महामार्गाच्या कडेला असलेल्या साईड गटारीत जाऊन उलटली.
Sangamner depot ST bus overturns in Chandanapuri Ghat; 11 passengers injured, rescue operations underway.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी घाटात गुरुवारी (ता. १६) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास संगमनेर आगाराची एसटी बस उलटली. या अपघातात बसमधील अकरा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. दिवाळीनिमित्त बसमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी होती. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला.

