Sangamner Accident : 'चंदनापुरी घाटात बस उलटून ११ जखमी'; संगमनेर आगाराची एसटी बस, नेमकं काय घडलं?

संगमनेर: पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी घाटात गुरुवारी (ता. १६) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास संगमनेर आगाराची एसटी बस उलटली. या अपघातात बसमधील अकरा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. दिवाळीनिमित्त बसमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी होती. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला. डोळासणे महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी बस साकूरकडे जात असताना ही घटना घडली. बसचालक सर्जेराव रानबा मुंडे प्रवाशांना घेऊन निघाले होते. चंदनापुरी घाटातून साकूरकडे जाताना अचानक टेम्पोचालकाने कट मारल्याने बसचालकाचा ताबा सुटला. त्यामुळे बस महामार्गाच्या कडेला असलेल्या साईड गटारीत जाऊन उलटली. या अपघातात जिजाबाई ढेरंगे (वय २५), बाबाजी कारंडे (वय ६०, दोघे रा. बिरेवाडी), अंजनाबाई पथवे (वय ७०, रा. कळस, ता. अकोले), ओम उंडे (वय २०, रा. पिंपळगाव देपा, ता. संगमनेर), सखूबाई बोराडे (वय ७५, रा. गुंजाळवाडी), कोंडाबाई बिडगर (वय ५०, रा. साकूर, ता. संगमनेर), भीमराव भालेराव (वय ६०, रा. रांजणगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर), मकरंद गंभिरे (वय ९, रा. कोपरगाव), तनिष्का गंभिरे (वय १३, रा. कोपरगाव) लताबाई वनवे (वय ६५, रा. हिवरगाव पठार, ता. संगमनेर), रोहिणी पांडुरंग मलगुंडे (वय २०, रा. पिंपळगाव देपा, ता. संगमनेर).