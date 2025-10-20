Balasaheb Thorat: शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहा: बाळासाहेब थोरात; अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान

संगमनेर: राज्यात विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा संकटाच्या वेळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका माजी कृषी मंत्री व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दीपावलीनिमित्त त्यांच्या संगमनेर येथील निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार सत्यजित तांबे, डॉ. जयश्री थोरात आदी उपस्थित होते.थोरात म्हणाले, दीपावली हा आनंदाचा, मांगल्याचा आणि एकत्र येण्याचा सण आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये दीपोत्सवाला विशेष महत्त्व आहे. लहान थोर, श्रीमंत-गरीब असा भेद विसरून प्रत्येक जण दिवाळी साजरी करतो. वर्षभर शेतकरी, कामगार, सामान्य नागरिक मोठ्या मेहनतीने जीवन जगत असतो. दिवाळीचा सण हे त्यांच्यासाठी आनंद द्विगुणित करण्याचे पर्व असते. .मात्र यावर्षी काही भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक वाहून गेले, नुकसान झाले. अशा वेळी सरकारने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या कष्टांना साथ द्यायला हवे. यंदा संगमनेर तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. भंडारदरा, निळवंडे, भोजापूर आणि आढळा ही धरणे भरल्यामुळे तालुक्यात आनंदाचे वातावरण आहे. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र जिथे अतिवृष्टी झाली आहे तिथे शेतकऱ्यांना धीर देणे हे आपले कर्तव्य आहे. दिवाळीचा सण साजरा करताना पर्यावरणाची काळजी घ्या. फटाक्यांच्या प्रदूषणापासून दूर राहून आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करा, असे ते म्हणाले..बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या अमृत उद्योग समूहातील विविध सहकारी संस्था, उत्पादक संस्था आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांनी शेतकरी, सभासद, कामगार, वाहतूकदार यांच्यासाठी यंदाच्या दिवाळीत भरघोस आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यामुळे सुमारे १५० कोटी रुपये बाजारपेठेत ृआले असून संगमनेरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फायदा झाला आहे. बाजारपेठ फुलली असून स्थानिक सहकाराची ताकद यातून अधोरेखित झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार ही संगमनेर तालुक्याची ओळख असून, ती आणखी सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.- सत्यजित तांबे, आमदार.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सण म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याची संधी आहे. एकमेकांच्या अडचणी समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.-बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.