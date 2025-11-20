अहिल्यानगर

State Election Commission:'निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा फटका'; सर्व पक्षांचे उमेदवार न्यायालयात जाण्याची शक्यता, पहिला आदेश काय सांगतो?

Election Commission order: राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे की आदेश अचानक लागू केल्याने अनेक उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन तपासणीस पात्र असल्याचे त्यांचे मत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्मबाबत दोन दिवसांत दोन वेगवेगळे आदेश काढले. या आदेशाचा फटका सर्व पक्षांना बसला. नव्या आदेशामुळे एकच सूचक असलेल्या डमी (बी फॉर्म) उमेदवारांचे अर्ज संबधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरविले. तोपर्यत उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे अवैध ठरविण्यात आलेले उमेदवार न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.

