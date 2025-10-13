अहिल्यानगर

Laxman Hake: राज्‍य सरकारकडून ओबीसी समाजावर अन्याय: ओबीसींचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके; राज्य सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा

“Withdraw the GR Injustice to OBCs: मुख्यमंत्री व विखे पाटील म्हणतात ओबीसी आरक्षण संपलेलं नाही, हे बरोबर असले, तरी यामध्ये धनदांडगे आणून बसवल्याने आम्ही पूर्णपणे संपल्यात जमा आहोत. त्यामुळे या पुढील निवडणुकीत ओबीसी बांधवांनी मूळ ओबीसींनाच मतदान करावे, आपला माणूस कोण हे ओबीसी बांधवांनी ओळखले पाहिजे.
सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: मराठा समाज कधीही ओबीसींच्या विरोधात नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा, अशी मागणी ओबीसींनी करू नये, असे वक्तव्य मराठा समाज उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले होते. हे वक्तव्य बेजबाबदार पणाचे आहे, अशी टीका ओबीसींचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली.

