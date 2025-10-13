पाथर्डी: मराठा समाज कधीही ओबीसींच्या विरोधात नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा, अशी मागणी ओबीसींनी करू नये, असे वक्तव्य मराठा समाज उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले होते. हे वक्तव्य बेजबाबदार पणाचे आहे, अशी टीका ओबीसींचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पाथर्डी शहरातील विश्रामगृहावर रविवारी सायंकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत हाके बोलत होते. यावेळी माजी नगराध्यक्ष दिनकरराव पालवे, किसन आव्हाड, महादेव दहिफळे, गोरक्ष ढाकणे, सुनील पाखरे, अरविंद सोनटक्के, बाळासाहेब सोनटक्के, नागनाथ गर्जे, भास्कर दराडे हे उपस्थित होते. हाके म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण जवळजवळ संपलेलं आहे..मंत्री विखे पाटील यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य केवळ राजकारणासाठी केलेले आहे. त्यांचं वक्तव्य म्हणजे बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. सध्या ओबीसींच्या बाजूने कोणीही आमदार-खासदार नाही. सरकारने ओबीसींवर अन्याय केलेला आहे. ओबीसींमध्ये वेगवेगळ्या जाती असल्यामुळे आम्ही एकत्र येत नाही आणि हेच आमचे दुर्दैव आहे. याला ओबीसी व त्यांच्या संघटना जबाबदार आहेत. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मुख्यमंत्री व विखे पाटील म्हणतात ओबीसी आरक्षण संपलेलं नाही, हे बरोबर असले, तरी यामध्ये धनदांडगे आणून बसवल्याने आम्ही पूर्णपणे संपल्यात जमा आहोत. त्यामुळे या पुढील निवडणुकीत ओबीसी बांधवांनी मूळ ओबीसींनाच मतदान करावे, आपला माणूस कोण हे ओबीसी बांधवांनी ओळखले पाहिजे. यासाठी आम्ही यापुढील काळात रणनीती ठरवणार आहोत. जोपर्यंत शासनाने काढलेला जीआर रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा राहील, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.