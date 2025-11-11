अहिल्यानगर

Pathardi News: 'स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुतळ्याचे जल्लोषात स्वागत'; समर्थकांकडून दिवाळी साजरी, उद्‍घाटनाची प्रतीक्षा..

Grand Welcome for Gopinath Munde’s Statue: शहराच्या शेवगाव रोड लगत माजी आमदार स्व. राजीव राजळे यांच्या संकल्पनेतून भव्य असे स्व. मुंडे जॉगिंग पार्क नगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले. या जॉगिंग पार्कमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे.
Supporters celebrate the arrival of late Gopinath Munde’s statue with festive joy and fireworks in Beed district.

पाथर्डी: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुतळ्याचे रविवारी (ता. ९) मध्यरात्री शहरात आगमन झाल्यानंतर मुंडे समर्थकांनी दिवाळी साजरी केली. या पुतळ्याचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. शहराच्या शेवगाव रोड लगत माजी आमदार स्व. राजीव राजळे यांच्या संकल्पनेतून भव्य असे स्व. मुंडे जॉगिंग पार्क नगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले. या जॉगिंग पार्कमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे.

