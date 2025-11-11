पाथर्डी: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुतळ्याचे रविवारी (ता. ९) मध्यरात्री शहरात आगमन झाल्यानंतर मुंडे समर्थकांनी दिवाळी साजरी केली. या पुतळ्याचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. शहराच्या शेवगाव रोड लगत माजी आमदार स्व. राजीव राजळे यांच्या संकल्पनेतून भव्य असे स्व. मुंडे जॉगिंग पार्क नगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले. या जॉगिंग पार्कमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. .Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .या जॉगिंग पार्क पार्कमध्ये मुंडे यांचा पूर्णाकृती पुतळा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन लोकवर्गणीही गोळा करण्यात आली होती, तर आमदार मोनिका राजळे यांनीही यासाठी मोठे योगदान दिले होते. २०२० साली जॉगिंग पार्कचे काम पूर्ण होऊनही पुतळा येत नसल्याने मुंडे समर्थकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मध्यंतरी आलेली कोरोनाची लाट व इतर काही तांत्रिक कारणामुळे पुतळ्याचे काम पुराणवस्थेत आले नव्हते; मात्र काल १२ फूट उंच हा पुतळा शहरात दाखल झाल्यानंतर राजळे व मुंडे समर्थकांनी फुलांची उधळण करत या पुतळ्याचे जल्लोषात स्वागत केले. .यावेळी ‘मुंडे साहेब अमर रहे’च्या घोषणा देण्यात आल्या. हा पुतळा जॉगिंग पार्क मध्ये नेल्यानंतर राजळे यांनी मध्यरात्री मंत्री पंकजा मुंडे यांना व्हडिओ कॉल करत पुतळा दाखवला. यावेळी मुंडे यांनी स्व. मुंडे यांचा पुतळा पाहात राजळे यांचे कौतुक करत याच्या लोकार्पण सोहळ्यास आपण नक्की येणार असल्याची ग्वाही दिली. .यावेळी अभय आव्हाड, डॉ. मृत्युंजय गर्जे, नंदकुमार शेळके, धनंजय बडे, बंडू पठाडे, शुभम गाडे, सचिन वायकर, मंगल कोकाटे, अमोल गर्जे, मुकुंद गर्जे, डॉ. रमेश हंडाळ, प्रतीक खेडकर, सुभाष बोरुडे, आजिनाथ मोरे, एजाज शेख, अक्षय काळे, महेश काटे आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...राजळे म्हणाल्या, स्व. राजीव राजळे यांनी ज्या भावनेने हे जॉगिंग पार्क सुरू केले, ती भावना आज पुन्हा सजीव झाली आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा पुतळा उभारल्याने हे ठिकाण पाथर्डीचे श्रद्धास्थान ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.