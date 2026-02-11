Inspirational Story: दगड रचणाऱ्या वडिलांचे स्वप्न झालं सोनं! संकेत मोहितेला जपानमध्ये २० लाखांचे पॅकेज, मेहनतीच्या जाेरावर कंपनीत नाेकरी!

अहिल्यानगर

-राजू नरवडे

संगमनेर: परिस्थितीवर रडण्यापेक्षा परिस्थितीला आपली प्रेरणा मानून जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर घारगाव (ता. संगमनेर) येथील तरुण संकेत एकनाथ मोहिते याने खडतर संघर्षातून थेट जपानमधील नामांकित कंपनीत वार्षिक २० लाख रुपयांच्या पॅकेजवर नोकरी मिळवली. या यशामुळे मोहिते कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संकेतची ही वाटचाल मोठा प्रेरणादायी आदर्श ठरत आहे.

