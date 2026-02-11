Inspirational Story: दगड रचणाऱ्या वडिलांचे स्वप्न झालं सोनं! संकेत मोहितेला जपानमध्ये २० लाखांचे पॅकेज, मेहनतीच्या जाेरावर कंपनीत नाेकरी!

-राजू नरवडेसंगमनेर: परिस्थितीवर रडण्यापेक्षा परिस्थितीला आपली प्रेरणा मानून जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर घारगाव (ता. संगमनेर) येथील तरुण संकेत एकनाथ मोहिते याने खडतर संघर्षातून थेट जपानमधील नामांकित कंपनीत वार्षिक २० लाख रुपयांच्या पॅकेजवर नोकरी मिळवली. या यशामुळे मोहिते कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संकेतची ही वाटचाल मोठा प्रेरणादायी आदर्श ठरत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...घारगाव येथील एकनाथ वामन मोहिते संकेतचे वडील. घरची परिस्थिती सुरवातीपासून हलाखीची. शेती अवघी २० ते २५ गुंठे, दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी एकनाथ मोहिते गवंडी काम करत होते. सुरवातीच्या काळात त्यांनी दगडी कामही केले. कोणतेही काम आले, तरी नाही न म्हणता त्यांनी ते प्रामाणिकपणे स्वीकारले. त्यांच्या डोळ्यांसमोर एकच स्वप्न होते. आपण जे कष्टाचे आयुष्य जगतो, ते आपल्या मुलांना जगावे लागू नये. मुलांच्या शिक्षणात कोणतीही कमतरता पडू द्यायची नाही, असा निर्धार त्यांनी मनाशी पक्का केला होता..या स्वप्नासाठी संपूर्ण मोहिते कुटुंब झटत राहिले. आईने शेती सांभाळत छोटेखानी दुकान चालवून कुटुंबाला भक्कम हातभार लावला. आई-वडिलांच्या या संघर्षाची जाणीव ठेवून संकेतनेही शिक्षणात स्वतःला झोकून दिले. संकेतने सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात विद्यालय, अमृतनगर येथे प्राथमिक शिक्षण घेतले. त्यानंतर भारत हायस्कूल, घारगाव येथे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. अकरावी व बारावीचे शिक्षण त्याने हांडे-देशमुख कॉलेज येथे घेतले. पुढे स्वतःच्या आवडीने त्याने अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग येथे स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हिल इंजिनिअरिंग) शाखेत प्रवेश घेतला..वडील गवंडी असल्याने चार वर्षांचे अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण होईल की नाही, अशी शंका अनेकांना वाटत होती. मात्र, आई-वडिलांनी अपार कष्ट घेत शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ दिला नाही. हीच परिस्थिती संकेतसाठी प्रेरणास्थान ठरली. जिद्द अन् चिकाटीच्या बळावर त्याने अभियांत्रिकीचे शिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले. याच मेहनतीचे फळ म्हणून ८ फेब्रुवारी रोजी जपानमधील एका नामांकित कंपनीत आंतरवासिता (इंटशिप) कालावधीतच प्रतिवर्ष २० लाख रुपयांच्या पॅकेजवर त्याची निवड झाली. जानेवारी २०२७ मध्ये आंतरवासिता पूर्ण झाल्यानंतर त्याची कायमस्वरूपी नियुक्ती होणार आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...तरुणांसाठी बनला प्रेरणास्थानया यशामागे आई-वडील, कुटुंबीय, मित्र परिवार, मदत करणारे सर्वजण आणि शिक्षकांचा मोलाचा वाटा असल्याचे संकेत आवर्जून सांगतो. ग्रामीण भागात राहूनही मेहनत, कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर आपण जागतिक पातळीवर स्वतःला सिद्ध करू शकतो, हे संकेतने आपल्या यशातून दाखवून दिले. संकेतच्या या यशामुळे मोहिते कुटुंब जितके आनंदी आहे, तितकेच घारगावसह परिसरातील ग्रामस्थांनाही अभिमान वाटत आहे. मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि संघर्षातून मार्ग काढणाऱ्या असंख्य तरुणांसाठी संकेत मोहिते प्रेरणास्थान बनला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.