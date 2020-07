इंदिरा गांधी शाळेचे नाव होते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळाच सोडली होती : Video

अहमदनगर : भाजपचे विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अनेकांनी कामातील प्रामाणिकतेबद्दल कौतुक केलेले आपण पाहिले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक निष्कलंक व्यक्तिमत्त्व म्हणून अनेक विरोधकही त्यांच्याकडे पाहतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते कट्टर स्वयंसेवक आहेत. बालपणापासूनच ते संघाच्या कामाने प्रभावित झाले होते. नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे आहेत. त्यांचे वडील गंगाधर फडणवीस हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. यातूनच देवेंद्र फडणवीस यांना संघाबद्दल आकर्षण वाटू लागले. ते संघात जाऊ लागले. दहा वर्षाचे असताना त्यांच्या मनात बंडखोरीची आग मनात पेटली. आणीबाणीच्या काळात त्यांचे वडील गंगाधर फडणीस यांना पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. त्या घटनेने देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला. अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

त्यांनी घरी सांगितले, ‘मी उद्यापासून शाळेत जाणार नाही. कारण ज्या इंदीरा गांधी यांनी माझ्या वडिलांना तुरुंगात टाकले. त्यांच्या नावाने असलेल्या शाळेत मी जाणार नाही’.

दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीच एका मुलखतीमध्ये देवेंद्र फडणीवस यांनी त्या घटनेबद्दल खुलासा केला होता. त्यात ते म्हणाले होते ‘मी पहिलात असताना माझ्या वडिलांना दोन वर्ष इंदिराजी गांधी यांनी तुरुंगात टाकले. त्यामुळे त्यांच्या नावाने असलेल्या शाळेत मी जाणार नाही, असं आईला सांगितले होते.’ बीजेपी महाराष्ट्र या फेसबुक पेजवर बुधवारी वाढदिवसाचे औचित्य साधून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या संदर्भातील हा व्हिडिओ आहे. १५ तासात याला ३२ हजार व्ह्यूज आले आहेत. सुमारे चार हजार लाईक आले असून २४१ शेअर आहेत. त्यावर सोशल मीडियावर प्रतिक्रीयाही मोठ्याप्रमाणात आल्या आहेत. यावर प्रभाकर सोनवणे यांनी म्हटलं आहे की, चतुर राजकारणी, उत्तम प्रशासक, सर्व क्षेत्रातील सखोल माहिती, थेट तळापर्यंत प्रत्येकाला शासकीय योजनाचा लाभ देणारे फडणवीस यांना शुभेच्छा. भगवान बरगळे यांनी म्हटलंय की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नगरसेवक, नागपूरचे सर्वात तरुण महापौर, आमदार, मुख्यमंत्री अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी काम पाहिले. त्यांना शुभेच्छा. त्यांच्या समर्थकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. विरोधकांनी मात्र टिका केली आहे.

