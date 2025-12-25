अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime:'राशीनमध्ये विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला'; तिघांवर गुन्हा दाखल, कोयता अन् चाकूने वार..

Student Attacked with koyta and knife in Rashi: विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला: राशीनमध्ये कोयता-चाकूने नऊ वार
सकाळ वृत्तसेवा
राशीन : मुलींना त्रास देण्याच्या वादातून एक महिन्यापूर्वी झालेल्या भांडणाच्या रागातून रौकाळेवाडीतील धनंजय सचिन बर्डे (वय १७) याच्यावर कर्जतमधील दोघाजणांनी कोयता व चाकूने नऊ वार केला. ही घटना राशीनमध्ये सोमवारी (ता.२२) घडली.

