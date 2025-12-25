Ahilyanagar Crime:'राशीनमध्ये विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला'; तिघांवर गुन्हा दाखल, कोयता अन् चाकूने वार..

राशीन : मुलींना त्रास देण्याच्या वादातून एक महिन्यापूर्वी झालेल्या भांडणाच्या रागातून रौकाळेवाडीतील धनंजय सचिन बर्डे (वय १७) याच्यावर कर्जतमधील दोघाजणांनी कोयता व चाकूने नऊ वार केला. ही घटना राशीनमध्ये सोमवारी (ता.२२) घडली. .याप्रकरणी धनंजय बर्डे याच्या फिर्यादीवरून सौरभ किसन थोरात (वय २२ रा.राशीन) याच्यासह दोन अल्पवयीन यांच्याविरुद्ध कर्जत पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, महिन्यापूर्वी सौरभ थोरात व धनंजय बर्डे यांच्यामध्ये मुलींना त्रास देण्याच्या कारणावरून भांडणे झाली होती. त्याच रागातून थोरात याने भैलुमे व डाडर या दोघांना सांगून हा प्राणघातक हल्ला केल्याचे बर्डे याने फिर्यादीत म्हटले आहे..बर्डे हा राशीनच्या हशू आडवाणी विद्यालयात बारावीमध्ये शिकत आहे. कॉलेज सुटल्यावर तो घरी जात असताना अळसुंदे रस्त्यालगत बर्डेवर हा प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. यामध्ये बर्डे यांच्या दोन्ही हातावर, उजव्या पायावर आणि पाठीत असे एकूण नऊ वार कोयता आणि चाकूने करण्यात आले. .घटनेनंतर बर्डेवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहे. तो सुखरूप आहे. या गुन्ह्यातील आरोपी फरार असून , या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप बोराडे हे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.