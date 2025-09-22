Ahilyanagar News: मोफत शिक्षण आमचा हक्क...; अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जनआक्रोश रॅलीतील घोषणाबाजीने परिसर दणाणला

अहिल्यानगर: सरकारी शाळा वाचवा आणि मोफत शिक्षण न्याय व हक्क परिषद अभियान या उपक्रमाअंतर्गत शहरासह तालुका स्तरावरून आलेल्या विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. ही रॅली माळीवाडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून प्रारंभ झाली. त्यानंतर मार्केट यार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन व पुष्पहार अर्पण करण्यात आले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .अखेरीस रॅली जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पोहोचली आणि निवेदन देण्यात आले. हातात ‘सरकारी शाळा वाचवा,’ ‘मोफत शिक्षण आमचा हक्क,’ ‘शिक्षण कुणाच्या मालकीचं नाही’ अशी पोस्टर्स घेऊन निघालेल्या विद्यार्थी-पालकांनी घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून टाकला..रॅलीतून मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शिक्षणातील खासगीकरण रोखणे, लहान शाळा बंद करण्याचे धोरण थांबवणे, वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा कायम ठेवणे, अंगणवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे, खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाने भरणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण सरकारी शाळेत सक्तीने घ्यावे, आमदार-खासदार निधीतून शाळा दुरुस्तीकरिता निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि शिक्षण विभागातील रिक्तपदे तातडीने भरावीत, अशा मागण्या होत्या..या आंदोलनाला रावसाहेब क्षेत्रे, प्रवीण सोनवणे, संदीप सकट, सुनील ढोले, विजय भारस्कर, योगेश साबळे, लक्ष्मण शिंदे, जालू शेलार, राहूल ठोकळ, रूपेश जगधने, जालिंदर निकम, कृष्णा लोहकरे, अलिशा गर्जे, लोककलावंत अनंत द्रविड, ॲड. जितेंद्र आढाव, प्रा. श्याम शिंदे, प्रा. बापू चंदनशिवे आदींसह शेकडो विद्यार्थी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शासकीय व अशासकीय आश्रमशाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षक टंचाई, व्यवस्थापनातील त्रुटी, शैक्षणिक दर्जा खालावणे, विद्यार्थी समस्या, पालकांचा कमी सहभाग आणि यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव या गंभीर मुद्द्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. शिक्षण सर्वांसाठी समान आणि मोफत व्हावे, हा आमचा ठाम आग्रह आहे.- सुदाम लगड, मुख्य संयोजक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.