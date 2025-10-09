अहिल्यानगर

Sangamner News:'थोरात कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड'; ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहनपर रक्कम, कामगारांना बोनस, सभासदांना मोफत साखर

Thorats’ Generosity: शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण कायम ठेवत यंदा मागील हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना प्रति टन २०० रुपये आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना प्रति टन १०० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे.
“Thorat Factory spreads Diwali cheer with cash incentives, worker bonuses, and free sugar for members.”

“Thorat Factory spreads Diwali cheer with cash incentives, worker bonuses, and free sugar for members.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: सहकार क्षेत्रातील आदर्श संस्था म्हणून लौकिक मिळवलेल्या थोरात सहकारी साखर कारखान्याकडून या वर्षी दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी, कामगार आणि सभासदांसाठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आल्या. कारखान्याचे मार्गदर्शक व माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Ahmednagar
sugarcane
distribution
worker
Sugar Factory
district
Diwali
Agriculture production

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com