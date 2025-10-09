Sangamner News:'थोरात कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड'; ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहनपर रक्कम, कामगारांना बोनस, सभासदांना मोफत साखर

संगमनेर: सहकार क्षेत्रातील आदर्श संस्था म्हणून लौकिक मिळवलेल्या थोरात सहकारी साखर कारखान्याकडून या वर्षी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, कामगार आणि सभासदांसाठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आल्या. कारखान्याचे मार्गदर्शक व माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण कायम ठेवत यंदा मागील हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना प्रति टन २०० रुपये आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना प्रति टन १०० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, अशी माहिती थोरात यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली..कारखान्याचे कामगारही दिवाळी आनंदाने साजरी करतील. २० टक्के बोनस आणि ३० दिवसांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यातील सर्व श्रमिक वर्ग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..थोरात म्हणाले, कारखान्याने नेहमीच सहकार तत्त्वावर चालत शेतकरी आणि कामगारांचा विचार केला. यशस्वी कारभारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली असून, शहरातील बाजारपेठा ही सध्या खरेदीदारांनी गजबजलेल्या आहेत. मागील वर्षी १५ किलो साखर देण्यात येत होती, परंतु यंदा कारखान्याने दर शेअरसाठी ३० किलो मोफत साखर देण्याची घोषणा केली. थोरात म्हणाले, सभासदांचा विश्वास आणि सहकार्य हेच आमच्या वाटचालीचे बळ आहे. साखर वितरणासाठी सभासदांनी आपले डिजिटल कार्ड, सोसायटीचे हमीपत्र अथवा अधिकार पत्र घेऊन यावे, असे आवाहन कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर यांनी केले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटीअमृत उद्योग समूहाअंतर्गत विविध संस्थांमार्फत जवळपास १०० कोटी रुपये बाजारात येत असल्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील बाजारपेठा सध्या चैतन्याने भरल्या आहेत. शेतकरी, कामगार आणि व्यापारी वर्गासाठी ही दिवाळी भरभरून आनंदाची ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, कामगार, सभासद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये दिवाळीचा उत्सव द्विगुणित होणार असून, सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक सशक्ततेचे उत्तम उदाहरण पुन्हा एकदा साकारले गेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.