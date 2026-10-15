Sujay Vikhe Patil: सुजय विखे पाटील आणि विवेक कोल्हे एकत्र; रामगिरी महाराज म्हणाले, ‘खासदारकीची खुर्ची हवी’

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी: जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने यापूर्वी सहसा एकत्र न येणारे नेते एकमेकांसोबत गुजगोष्टी करू लागले. राजकीय पटलावर सहमतीचे वारे वाहू लागले. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन दिवसांपूर्वी युवा नेते डाॅ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार विवेक कोल्हे राहाता तालुक्यातील एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आले. या कार्यक्रमाच्या सुरवातीलाच महंत रामगिरी महाराजांच्या एका विधानाने किस्सा कुर्सी का चांगला रंगला आणि चर्चेचा विषय ठरला. सत्तेच्या वेगवेगळ्या खुर्च्या आणि त्या निमित्ताने आकाराला येणारी नवनवी राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा समोर आली..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.कार्यक्रमास उशिरा आलेल्या युवा नेते डाॅ. सुजय विखे पाटील यांना आमदार विवेक कोल्हे यांनी आपली खुर्ची देऊ केली. तोपर्यंत संयोजकांनी दुसरी खुर्ची आणली आणि डाॅ. विखे पाटील त्यावर स्थानापन्न झाले. त्यावर महंत रामगिरी महाराज म्हणाले, त्यांना कोल्हे यांची आमदारकीची नव्हे, तर त्यांना खासदारकीची खुर्ची हवी आहे. त्यांनी गमतीने केलेले हे विधान चर्चेचा विषय ठरले. .कारण हे दोघे युवानेते अपवादाने एकत्र येतात. एकाच पक्षात असले, तरी बराच काळ त्यांच्यात फारसे राजकीय सख्य होते, असे म्हणता येणार नाही. जिल्हा बॅंकेच्या आपापल्या खुर्च्यांच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यात सहमतीचे वारे वाहू लागले तसे एकमेकांचे कडवे विरोधक एकाच पंगतीत भोजनाचा आस्वाद घेताना दिसले..कदाचित खुर्ची मागे घेतील...महंत रामगिरी महाराजांच्या खुर्चीसंदर्भातील विधानाचा संदर्भ देत डाॅ. विखे पाटील म्हणाले, ‘‘विवेक भय्यांनी मला खुर्ची देऊ केली होती. मला वाटले देतील आणि पुन्हा मागे घेतील. मला येथे सर्व पदाधिकारी आजी दिसत आहेत. केवळ मी एकटाच माजी आहे.’’ त्यांच्या या विधानामुळे एकच हशा पिकला. कोल्हे नुकतेच विधान परिषदेचे सदस्य झाले. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर त्यांच्या दृष्टीने खुर्चीचा प्रश्न मिटला. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील गणेश कारखाना, दक्षिणेतील लोकसभा आणि संगमनेरातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल धक्कादायक लागले. त्यामागे दिग्गज नेत्यांनी एकमेकांच्या खुर्च्या ओढण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले हे प्रमुख कारण होते. मोठी पडझड झाल्यानंतर जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हे नेते पुन्हा एकत्र आले. सहमतीच्या या पार्श्वभूमीवर डाॅ. विखे पाटील आणि कोल्हे शेजारी बसून गुजगोष्टी करत असल्याचे दृश्य दहेगावात पहायला मिळाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.