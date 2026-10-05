Sujay Vikhe Patil: दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदत महत्त्वाची; जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध करण्यामागे हाच हेतू : माजी खासदार सुजय विखे पाटील

-मार्तंड बुचूडे पारनेर : अहमदनगर जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करावी असे आमचे मत आहे. याचा अर्थ आमच्याजवळ मताधिक्य नाही किंवा आम्ही निवडणुकीस घाबरलो आहोत असा जर विरोधकांचा गैरसमज असेल तर तो त्यांनी काढून टाकावा. आम्ही केवळ शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व माणुसकीच्या नात्याने ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यां साठी प्रयत्नशील आहोत असे मत भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे उपाध्यक्ष माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.राळेगण सिद्धी येथे उदयोजक सुरेश पठारे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित मॅरेथॉन स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभ प्रसंगी आज (ता. 4) येथे आले असताना डॉ. विखे पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.डॉ. विखे पुढे म्हणाले, जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी ही आमची सामंजस्याची भूमिका आहे. मात्र जी मंडळी सोशल मीडियावर आपल्या मुलाखतीत बोलतात व बिनविरोध निवडणूक साठी विरोध करतात त्यांनी आपल्या मागे किती मते आहेत हे अधि पहावे आणि नंतर बोलावे निवडणुकीसाठी आम्ही केव्हाही समर्थ व सक्षम आहोत. बिनविरोध करण्याचा हा केवळ शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हा आमचा हेतू आहे. जर निवडणूक झाली तर आम्ही पूर्ण ताकतीने व एकमताने निवडणूक लढवू त्यात कुठल्याही प्रकारचा संदेह नाही..संगमनेर येथे जिल्हा बँकेचे निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी जी बैठक झाली ती बैठक माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बोलावली होती. त्यांनी मला बोलावले तसे इतरांनाही बोलावले असेल त्यामुळे कुणाला बाजूला ठेवण्याचा यामध्ये आमचा प्रयत्न नव्हता आणि नाही. कारण या निवडणुकीत कोणाला लांब ठेवण्याचा प्रश्न नाही. अशा प्रकारचे उत्तर सभापती राम शिंदे यांना त्या बैठकीस बोलावले नाही यावर डॉ विखे यांनी दिले..सभापती शिंदे यांना तीन आपत्य आहेत याबाबत मला याबाबत काही माहिती नाही तो विषय कोणी मांडला त्यांना विचारा आणि हा विषय कोणी पुढे आणला ही माहीत नाही मात्र जिल्हा बँकेची निवडणूक ही बिनविरोध व्हावी यासाठी सन्माननीय तोडगा निघावा यासाठी आम्ही सर्वांनाच विश्वासात घेणार आहोत व घेत आहोत त्यामुळे सभापती शिंदे यांना बाजूला ठेवण्याचा यामध्ये कुठल्याही प्रकारे कोणाचाही प्रयत्न नाही. त्यांच्या मतांचा आदर केला जाईल..ही निवडणूक व्हावी असेच जर कोणाला वाटत असेल व जर कोणालाच थांबायचे नसेल तर निवडणूक होऊन जाऊद्या द्या कोणीही थांबू नका आम्ही निवडणुकीसाठी सत्वर तयार आहोत हे लक्षात घ्या मात्र ज्यांच्याकडे एकही मत नाही अशा माणसांबरोबर चर्चा करण्यासाठी बसणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे अशा मताचा मी आहे हे माझे वैयक्तिक मत आहे मात्र निवडणूक सकारात्मक व्हावी व निवडणुकीविषयी सकारात्मक तोडगा निघावा ज्यांना सहकाराचा अनुभव आहे त्यांना निवडणुकीमध्ये संधी मिळावी अशा प्रकारची आमची भावना आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rतालुक्यात, जिल्ह्यात आणि राज्यातही दुष्काळाची प्रचंड दहकता निर्माण झालेली आहे. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाभर दुष्काळी पहाणी दौरे केलेले आहेत. सरकारचे मंत्री आणि आमदार आहे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात आहेत व दुष्काळाची पाहणी करत आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचणे गरजेचे आहे त्यासाठी आमच्याही एनजीओ आहेत शासनाची जिथे मदत पोहोचणार नाही त्या ठिकाणी आमची मदत आम्ही करण्यासाठीतयार आहोत. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी मी अर्ज माघारीच्या दिवशी पर्यंत म्हणजेच येत्या 20 तारखेपर्यंत बोलणार नाही मौन बाळगणार असेही शेवटी डॉ विखे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.