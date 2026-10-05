अहिल्यानगर

Sujay Vikhe Patil: दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदत महत्त्वाची; जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध करण्यामागे हाच हेतू : माजी खासदार सुजय विखे पाटील

Ahmednagar Bank Election Sujay Vikhe Ready To Fight If Needed: दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदत महत्त्वाची; जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध करण्याची भूमिका
Sujay Vikhe Patil On Ahmednagar District Bank Election Says Farmer Relief Is Priority Amid Severe Drought In Maharashtra

Sujay Vikhe Patil On Ahmednagar District Bank Election Says Farmer Relief Is Priority Amid Severe Drought In Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मार्तंड बुचूडे

पारनेर : अहमदनगर जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करावी असे आमचे मत आहे. याचा अर्थ आमच्याजवळ मताधिक्य नाही किंवा आम्ही निवडणुकीस घाबरलो आहोत असा जर विरोधकांचा गैरसमज असेल तर तो त्यांनी काढून टाकावा. आम्ही केवळ शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व माणुसकीच्या नात्याने ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यां साठी प्रयत्नशील आहोत असे मत भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे उपाध्यक्ष माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.

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