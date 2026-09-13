अहिल्यानगर

Rural Education Strengthening: ग्रामीण शिक्षण बळकटीसाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ; शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे

ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शिक्षकांशी मुक्त संवाद साधत गुणवत्तापूर्ण व मूल्याधिष्ठित शिक्षणाची बांधिलकी डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी व्यक्त केली
Teachers play a crucial role in building educational values among students, said Joint Director of Education Dr Shriram Panzhade during his visit to Supe.

Teachers play a crucial role in building educational values among students, said Joint Director of Education Dr Shriram Panzhade during his visit to Supe.

Sakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून शिक्षणाची मूल्ये रुजवण्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी केले.

Loading content, please wait...
adult education success
adult education initiatives in India
adult education success stories
affordable education initiatives
Agasti Education Society performance
2026 Maharashtra education updates
affordable education schemes India
affordable education options
Accounting education in India
2023 education issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com