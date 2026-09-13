Rural Education Strengthening: ग्रामीण शिक्षण बळकटीसाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ; शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे

पारनेर : ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून शिक्षणाची मूल्ये रुजवण्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी केले..डॉ. पानझाडे पुण्याकडे नियोजित दौऱ्यावर जात असताना ते सुपे येथे माऊली शिक्षण संस्थेच्या भेटी दरम्यान थांबले असताना त्यांनी शिक्षकांशी मुक्त संवाद साधला. 'चला जाऊया शाळेत' या उपक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय समितीमार्फत विविध शाळांतील उपक्रम इतरांपर्यंत पोहोचवणे हा या दौऱ्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..माऊली शिक्षण संस्थेच्या भेटीदरम्यान झालेल्या संवादात संस्थेचे अध्यक्ष अनिकेत पठारे यांनी ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्थांच्या अडचणी मांडल्या. यावेळी पारनेर तालुका टीडीएफचे अध्यक्ष सुदाम दळवी, शिक्षक सोसायटीचे माजी चेअरमन दिलीप काटे, मुख्याध्यापक रमजान सय्यद यांनी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली..कला संघटनेचे तालुकाध्यक्ष कानिफनाथ गायकवाड यांनी प्राथमिक शिक्षणापासूनच कला शिक्षण आवश्यक असून शासनाने याबाबत योग्य उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली. तसेच पवित्र प्रणालीद्वारे कला शिक्षक भरती सुरू केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले..यावेळी प्राचार्या मोनाली पठारे, विज्ञान संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सोपान गवते, शिक्षक नेते भाऊसाहेब भोगाडे, संजय दिवटे, दिलीप चव्हाण, काशीनाथ फंड यांच्यासह अनेक शिक्षक उपस्थित होते..जीवनात शिक्षणाला अन्याय साधारण महत्व आहे. त्यामुळे शिक्षणातून मुलांना जगण्याची कला आपल्या संस्कृती चे ज्ञान व मूल्य संस्कराची गरज आहे.मोनाली पठारे, प्राचार्या, एम ई टी स्कुल, सुपे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.