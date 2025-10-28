‌Sangamner News: गार्गीने जिंकले खासदार सुप्रिया सुळेंचे मन; टाळ्यांचा कडकडाट, शेतकऱ्यांच्या मांडल्या व्यथा..

-राजू नरवडेसंगमनेर: आपल्या प्रभावी, सुसंस्कृत आणि मुद्देसूद भाषणशैलीमुळे अनेकदा संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या खासदार सुप्रिया सुळे या चौदा वर्षांच्या मुलीच्या वक्तृत्वाने अक्षरशः भारावून गेल्या होत्या..Ahilyanagar News: 'आगामी निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवाव्यात'; माजी मंत्री थोरात यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी.संगमनेर तालुक्यातील सावरगाव घुले येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात गावातीलच चिमुकली वक्ता गार्गी चंद्रकांत घुले हिने रंगतदार, विचारपूर्ण आणि समाजाभिमुख भाषण सादर करत उपस्थित मान्यवरांसह सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिच्या शब्दांतील प्रामाणिकता, आत्मविश्वास आणि परखड विचार पाहून सर्वच जण भारावून गेले होते. गार्गीने आपल्या भाषणात शेतकरी वर्गाच्या अडचणी, ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था, तसेच तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न या गंभीर विषयांवर समजूतदारपणे आणि संवेदनशीलतेने भाष्य केले..गार्गीचे भाषण सुरू असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे या कधी टाळ्या वाजवून तिचे कौतुक करत होत्या, कधी भावुक होऊन तिच्या विचारात तल्लीन होत होत्या.काही क्षण त्या मान डोलावत होत्या, भाषणानंतर खासदार सुळे यांनी मंचावर जाऊन गार्गीचा विशेष सत्कार केला. त्यांनी तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटलं ‘आजवर मी देशातील अनेक मोठ्या नेत्यांची भाषणं ऐकली आहेत, पण गार्गीसारखी विचारसंपन्न मुलगी बोलताना ऐकणं हा माझ्यासाठी प्रेरणादायी क्षण आहे’..मराठी ही आपली आई आहे आणि हिंदी ही आपली मावशी. जसं आपण आईवर प्रेम करतो तसंच मावशीवरही करायला हवं. भाषा ही कधी भांडणाचं कारण नसावं; ती तर आपल्याला एकत्र आणण्याचं सुंदर साधन आहे, असेही खासदार सुळे यांनी सांगितले..Jain Community: 'जैन समाजाचा अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; पुण्यातील जमीन विक्री प्रकरणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन.भाषण प्रतिभेचं कौतुकगावातील नागरिक, शेतकरी, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी गार्गीच्या प्रतिभेचं आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रोत्साहनाचं मनःपूर्वक कौतुक केलं. या एका छोट्याशा भाषणाने सावरगाव घुले गावचा अभिमान दुणावला आहे. आजची ही चिमुकली वक्ता उद्याची एक समर्थ, संवेदनशील आणि समाजाभिमुख नेतृत्व घडवेल, अशी खात्री गावकऱ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.