‌Sangamner News: गार्गीने जिंकले खासदार सुप्रिया सुळेंचे मन; टाळ्यांचा कडकडाट, शेतकऱ्यांच्या मांडल्या व्यथा..

Young Gargi Impresses Supriya Sule: संगमनेर तालुक्यातील सावरगाव घुले येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात गावातीलच चिमुकली वक्ता गार्गी चंद्रकांत घुले हिने रंगतदार, विचारपूर्ण आणि समाजाभिमुख भाषण सादर करत उपस्थित मान्यवरांसह सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
Gargi receives applause from MP Supriya Sule and the audience after her emotional speech highlighting farmers’ hardships.

सकाळ वृत्तसेवा
-राजू नरवडे

संगमनेर: आपल्या प्रभावी, सुसंस्कृत आणि मुद्देसूद भाषणशैलीमुळे अनेकदा संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या खासदार सुप्रिया सुळे या चौदा वर्षांच्या मुलीच्या वक्तृत्वाने अक्षरशः भारावून गेल्या होत्या.

