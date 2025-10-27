अहिल्यानगर

MP Supriya Sule: संगमनेरचा सहकार देशाला प्रेरणादायी: खासदार सुप्रिया सुळे; सहकारी संस्थांची पाहणी करून कामाचे कौतुक

Sangamner’s Cooperative Movement Sets an Example: खासदार सुळे म्हणाल्या की, महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते थोरात यांनी कायम समाजातील गोरगरीब, सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने काम केले. थोरात परिवाराने सात दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राची सेवा केली आहे.
MP Supriya Sule interacts with Sangamner cooperative members; praises their innovative and inspiring model of development.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांनी सहकारातील स्वच्छ व पारदर्शक कामातून देशाला दिशा दिली. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेरमध्ये सहकारात शेतकरी व सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून काम होत आहे. अद्ययावत साखर कारखाना, दूध संघ, बँक या सर्व संस्थांत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. संपूर्ण देशाला प्रेरणादायी ठरावे, असे काम येथे आहे, असे गौरवोद्‍गार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काढले.

