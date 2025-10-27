MP Supriya Sule: संगमनेरचा सहकार देशाला प्रेरणादायी: खासदार सुप्रिया सुळे; सहकारी संस्थांची पाहणी करून कामाचे कौतुक

संगमनेर: सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांनी सहकारातील स्वच्छ व पारदर्शक कामातून देशाला दिशा दिली. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेरमध्ये सहकारात शेतकरी व सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून काम होत आहे. अद्ययावत साखर कारखाना, दूध संघ, बँक या सर्व संस्थांत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. संपूर्ण देशाला प्रेरणादायी ठरावे, असे काम येथे आहे, असे गौरवोद्गार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काढले..भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'श्री विठ्ठलाचे २४ तास पदस्पर्श दर्शन सुरू'; कार्तिकी यात्रेची तयारी पूर्ण...संगमनेरच्या अमृत उद्योग समूहातील विविध संस्थांना खासदार सुळे यांनी सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी युवक काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष डॉ. जयश्री थोरात यांनी त्यांचे स्वागत केले. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे संदीप वर्पे, सुधीर मस्के, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल शिंदे, दूध संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुजित खिलारी यांसह विविध कार्यकर्ते व अमृत उद्योग समूहातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, नवीन प्रशासकीय इमारत, राजहंस दूध संघ, अमृतवाहिनी इंजिनिअरिंग कॉलेज, अमृतवाहिनी बँक, सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांचे प्रेरणास्थळ व अमृतेश्वर मंदिर आदी संस्थांना त्यांनी भेटी दिल्या..खासदार सुळे म्हणाल्या की, महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते थोरात यांनी कायम समाजातील गोरगरीब, सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने काम केले. थोरात परिवाराने सात दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राची सेवा केली आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे माजी मंत्री थोरात यांचे नेतृत्व असून, त्यांच्यामुळेच तालुक्याची प्रगती झाली आहे. सहकार चळवळीने शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी निर्माण झाली आहे. .थोरात यांनी एकही दिवस विश्रांती न घेता सातत्याने काम केले आणि त्यातून हा तालुका विकासातून फुललेला दिसतो आहे. सत्ता येते आणि जाते, काम हे सर्वसामान्य जनतेसाठी करायचे असते. लोकनेतृत्व हे फक्त निवडणुकीपुरते नसून, जनतेच्या हृदयात असते आणि थोरात हे कायम जनतेच्या हृदयात आहेत. त्यानंतर सुळे यांनी प्रेरणास्थळ, यशवंतीर्थ, वसंततीर्थ येथे येथे जात अभिवादन केले..Barshi News: 'चक्री गेममुळे बार्शीत तरुणाने जीवन संपवले'; आईने बघितलं अन् हंबरडा फोडला...निळवंडे धरण व कालव्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे माजी मंत्री थोरात आहेत. मात्र ज्यांनी काम केले नाही, अशी मंडळी आता श्रेय घेत आहे. परंतु जनतेला खरे काय ते माहीत आहे. संगमनेर तालुक्यात विविध वैभवशाली इमारती, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गावोगावी विकासाच्या योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समृद्ध बाजारपेठ हे सर्व थोरात यांच्या नेतृत्वामुळेच उभे राहिले असून, यापुढील काळात तालुका कायम त्यांच्या पाठिशी भक्कम उभा राहील.- सुप्रिया सुळे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.