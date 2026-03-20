संगमनेर: तालुक्यातील एका गावात सहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवरील अॅसिड हल्ल्यातील आरोपीचा शोध स्थानिक गुन्हे शाखा, शहर व तालुका पोलिस यांची वेगवेगळी पथके करत आहे. त्यानुसार प्रत्यक्षदर्शींकडे तपास करून त्यांनी वर्तवलेल्या हकिकतीप्रमाणे संशयित आरोपीचे रेखाचित्र पोलिसांनी जारी करत माहिती देण्याबाबत आवाहन केले आहे..संशयित आरोपीचे रेखाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पाच पोलिस अधिकारी आणि ४० पोलिस अंमलदार अशा ४५ जणांचे पथक पूर्णवेळ तपास करत आहे. आरोपीचा शोध सुरू आहे. सायबर पथकही तांत्रिक पद्धतीने तपास करत आहे. या घटनेच्या दिवशी कच्च्या रस्त्यावर ३२ ते ३५ वयाच्या अनोळखी व्यक्तीने विद्यार्थिनी शाळेतून सायकलवरून घरी जाताना तिला पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थांबवून अॅसिडसदृश पदार्थ तिच्या चेहऱ्यावरील उजव्या बाजूस फेकून जखमी केले. .त्यावरून संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याचा तपास अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखा, संगमनेर शहर पोलिस व तालुका पोलिस ठाण्यातर्फे वेगवेगळ्या पथकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. न्यायवैद्यक पथकानेही (फॉरेन्सिक टीम) पाहणी केली आहे. सध्या जखमी मुलीवर लोणीतील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार सुरू आहेत..नाशिक परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, श्रीरामपूर उपविभागाचे अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी गुरुवारी (ता. १९) घटनास्थळी भेट देत पोलिस तपासाचा आढावा घेतला, तसेच रुग्णालयात जाऊन पीडित मुलीची भेट घेतली..आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. वेगवेगळे संशय आहेत, त्यादृष्टीनेही तपास सुरू आहे. आरोपीने ज्वलनशील पदार्थ कोठून घेतला होता, त्याला तो कुणी दिला, या अनुषंगाने देखील प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात संबंधितांची चौकशी केली जात आहे. याचबरोबर प्रत्यक्षदर्शीने आरोपीचे केलेले वर्णन त्यावरून संशयित रेखाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विविध ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज घेऊन तपास सुरू आहे.- सोमनाथ वाघचौरे, अपर पोलिस अधीक्षक, श्रीरामपूर.आरोपीची माहिती पोलिसांना द्यागुन्ह्याच्या तपासात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांकडे तपास करून त्यांनी वर्तवलेल्या हकिकतीप्रमाणे संशयित आरोपीचे रेखाचित्र रेखाटण्यात आलेले आहे. त्यानुसार रेखाचित्रातील आरोपीबाबत काही माहिती मिळाल्यास किंवा ओळखल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावे, माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.