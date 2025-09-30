MP Nilesh Lanke: ठेकेदार, अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई घ्या: खासदार नीलेश लंके; सीनावरील पुलाच्या अर्धवट व चुकीच्या कामाची पोलखोल

अहिल्यानगर: नगर-कल्याण रोडवरील सीना नदीवरील पुलाच्या अर्धवट कामाचा फटका परिसरातील वसाहतींना बसत आहे. पुलाच्या मोठ्या भिंतीमुळे पाण्याचा निचरा होत नसून, पुराचे पाणी नागरिकांच्या घरात शिरून मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी घुसून पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी व नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या गंभीर प्रकाराला सर्वस्वी संबंधित अधिकारी व ठेकेदार जबाबदार आहेत. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून वसूल करावी, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.नगर-कल्याण रोडवरील सीना नदीवरील पुलाच्या कामाची खासदार नीलेश लंके यांनी आज पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत माजी महापौर अभिषेक कळमकर, माजी नगरसेवक योगीराज गाडे, दत्ता जाधव, विक्रम राठोड, ओम काळे, राहुल घोरपडे, अभिषेक जगताप, चैतन्य ससे यांच्यासह राष्ट्रीय महागार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, ठेकेदाराचे प्रतिनिधी, तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लंके यांनी पुलाच्या अर्धवट व चुकीच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अधिकारी व ठेकेदार प्रतिनिधीला धारेवर धरले, तसेच काम योग्य पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या..लंके यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिले आहे. सीना नदीवरील पुलाचे काम २१ महिने झाले, तरी पूर्ण झालेले नाही. कामाची मुदतही संपून गेलेली आहे. जुन्या पुलाची स्थिती धोकादायक असून, अपघातांची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत आहे. नव्या पुलाचे काम ठप्प असल्याने येथे वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. रुग्णवाहिका, शालेय बसेस, माल वाहतूक वाहने यांना मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असल्याचे खासदार लंके यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.संसदेत प्रश्न उपस्थित करणारसततच्या पावसामुळे जुन्या पुलावर पाणी भरून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. याला जबाबदार संबंधित जबाबदारी व ठेकेदार एजन्सी हेच आहेत, तरी या कामाबाबत संबंधित एजन्सी व अधिकारी यांच्याकडून सविस्तर अहवाल, तसेच काम मुदतीत पूर्ण का झाले नाही, याबाबतचा अहवाल सादर करावा. हा विषय तातडीने मार्गी न लावल्यास संसदेत प्रश्न उपस्थित करून उच्चस्तरीय चौकशी व जबाबदारांवर कारवाई निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येईल, असा इशारा लंके यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.