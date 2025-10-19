Srirampur Crime: भुसावळच्या तस्लिम शेखला अटक; बसस्थानकातून गुंगीच्या गोळ्यांसह २४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

श्रीरामपूर: शहरातील बसस्थानक परिसरात गुंगी आणणाऱ्या नायट्राझेपम गोळ्यांची विक्री करण्यास आलेल्या भुसावळच्या सराईत आरोपीला शहर पोलिसांनी रंगेहात पकडले. त्याच्याकडून २४ हजार २६ रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी साडेसहा वाजता पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांना गुप्त माहिती मिळाली की, वॉर्ड क्रमांक पाचमधील बसस्थानक परिसरात एक व्यक्ती गुंगीकारक गोळ्या विक्रीसाठी थांबला आहे. ही माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी जयदत्त भवर यांना देताच, औषध निरीक्षक सोमनाथ मुळे यांच्या समन्वयाने तपास पथक रवाना झाले..सुमारे साडेसातच्या सुमारास तपास पथकाने बसस्थानकाजवळील शौचालयासमोर संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. त्याने आपले नाव काल्या ऊर्फ तस्लिम सलीम शेख (वय ३०, रा. इंदिरानगर, भुसावळ जि. जळगाव) असे सांगितले. झडतीदरम्यान त्याच्या पिशवीतून विक्रीसाठी आणलेल्या नायट्राझेपम गोळ्यांची १९ पाकिटे (किमत एक हजार २६) तसेच २३ हजार रुपयांची रोकड असा एकूण २४ हजार २६ किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गोळ्यांच्या विक्रीसंदर्भात परवाना वा कागदपत्रे विचारल्यावर आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने पंचासमक्ष कारवाई करण्यात आली. शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. ही कारवाई निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्या पथकाने केली. पुढील तपास सहायक निरीक्षक रामचंद्र शिखरे करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.