एक वर्षानंतर पत्नी व मुलांची भेट! अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाचे प्रयत्न; अपघातात जळीत झालेल्यावर उपचार, डाेळ्यात पाणी अन्..

अहिल्यानगर: नांदेड जिल्ह्यातील मनोविकलांग व्यक्तीची वर्षभराच्या कालावधीनंतर आपल्या कुटुंबीयांशी भेट झाली. अपघातात जळीत झालेल्या या व्यक्तीवर जिल्हा रुग्णालयामार्फत उपचार करण्यात आले. मोठ्या प्रयत्नांनंतर या व्यक्तीची ओळख पटवून त्याला त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेडवून आणली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...जिल्हा रुग्णालयातील टीमला संबंधित रुग्णाची ओळख पटवून देण्यात यश आले. या भेटीवेळी त्या व्यक्तीच्या पत्नी आणि मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी या रुग्णावर केलेल्या उपचारामुळे तसेच समाजसेवा अधीक्षकांच्या संवेदनशिलतेमुळे या व्यक्तीचे पुन्हा आपल्या परिवारात पुनर्वसन झाले आहे..एक ४३ वर्षीय तरुण मनोरुग्ण अपघातात तीस टक्के जळीत अवस्थेत ६ डिसेंबर २०२५ रोजी १०८ रुग्णवाहिकेने टाकळी ढोकेश्वर (ता. पारनेर) येथून अत्यवस्थ स्थितीत जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली. जिल्हा रुग्णालयातील सर्जन डॉ. गजानन वंगाळ यांनी त्याच्यावर योग्य उपचार केले. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक सुरेश कदम यांनी रुग्णाची भेट घेतली. रुग्णाने त्याचे नाव संभाजी विश्वंभर माने असे सांगत. तो नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील बारूळ येथील रहिवासी असल्याचे म्हटले..त्यानुसार कदम यांनी नांदेड पोलिसांशी संपर्क करून रुग्णाबाबत संपूर्ण माहिती दिली. रुग्णाचे गाव बारुल उस्मानपुरा हद्दीत येत असल्याने या गावात पोलिसांनी या नावाची चौकशी केली असता संभाजी गायकवाड नावाचा व्यक्ती असल्याचे समजले. संभाजी माने अशा नावाचा व्यक्ती रहात नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर कदम यांनी संभाजी गायकवाड यांच्या पत्नीशी संपर्क साधला. त्यांच्या मोबाईलवर रुग्णाचा फोटो पाठविला व रुग्णाची ओळख पटवली. रुग्णाच्या नावामध्ये फरक असल्याने आधार कार्डचा आधार घेत हाच रुग्ण त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती असल्याची खात्री करून घेतली..ही मनोरुग्ण व्यक्ती एक वर्षापेक्षा जास्त दिवसापासून कुटुंबामधून निघून गेल्याचे सांगितले. कुटुंबाने अनेक ठिकाणी शोध घेतला; परंतु कोठेही त्यांचा तपास लागत नव्हता. रुग्णाची पत्नी सध्या नांदेड येथील एका खासगी शाळेत शिक्षिका आहे. एक मुलगा व एक मुलगी शिक्षण घेत आहे. गुरुवारी (ता. १८) दुपारी रुग्णाची पत्नी मीरा गायकवाड व मुलगा जय गायकवाड जिल्हा रुग्णालयात आला. त्यांनी रुग्णाची भेट घेतली व खूप आनंद झाल्याचे सांगितले. पुरुष शस्त्रक्रिया कक्षातील पर्यवेक्षिका आरती थोरात, अधिपरिचारिका रिजवाना पठाण, तनुजा डहाके, दिव्या भारती, रोहित घावरी, नीलेश दळवी यांनी रुग्णाची काळजी घेतली. रुग्णाला निरोप देण्याच्यावेळी समाजसेवा अधीक्षक कदम यांच्यासोबत ते उपस्थित होते..होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांचे मार्गदर्शन व अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीकांत पाठक यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात व परराज्यात असंख्य अपघातग्रस्त व्यक्ती, मनोरुग्ण, अनोळखी व्यक्तींचे स्वयंसेवी संस्था, तसेच नातेवाईकांचा शोध घेऊन त्यांच्या कुटुंबामध्ये पुनर्वसन केले जात आहे.- सुरेश कदम, वैद्याकीय समाजसेवा अधीक्षक, जिल्हा रुग्णालय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.