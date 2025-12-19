अहिल्यानगर

एक वर्षानंतर पत्नी व मुलांची भेट! अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाचे प्रयत्न; अपघातात जळीत झालेल्यावर उपचार, डाेळ्यात पाणी अन्..

Government hospital Efforts in severe Burn Cases: अपघातग्रस्त मनोरुग्णाची ओळख पटवून कुटुंबाशी पुनर्मिलन
Ahilyanagar District Hospital Makes Emotional Reunion Possible

Ahilyanagar District Hospital Makes Emotional Reunion Possible

अहिल्यानगर: नांदेड जिल्ह्यातील मनोविकलांग व्यक्तीची वर्षभराच्या कालावधीनंतर आपल्या कुटुंबीयांशी भेट झाली. अपघातात जळीत झालेल्या या व्यक्तीवर जिल्हा रुग्णालयामार्फत उपचार करण्यात आले. मोठ्या प्रयत्नांनंतर या व्यक्तीची ओळख पटवून त्याला त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेडवून आणली.

