Ahilyanagar News: दहा विद्यार्थ्यांना अधिकारीपदाचा मुकुट; कृषी महाविद्यालयाचे राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षेत यश!

-विनायक दरंदलेसोनई : कृषी महाविद्यालयाचे नावलौकिक करीत एक, दोन नव्हे, तर तब्बल दहा विद्यार्थ्यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन केले. ज्येष्ठ साहित्यिक व मुळा एज्युकेशन संस्थेचे संस्थापक यशवंतराव गडाख यांची शेतकऱ्यांचे मुले अधिकारी व्हावेत ही स्वप्नपूर्ती साकार करण्याची किमया पूर्ण केलेल्या सर्व गुणवंतांचे तालुक्यात विशेष कौतुक होत आहे..संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालय स्थापन करण्यात आल्यानंतर संस्थेचे उपाध्यक्ष उदयन गडाख यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांमुळे दरवर्षी शैक्षणिक स्तर उंचावत आहे. प्राचार्य डॉ. हरी मोरे, उपप्राचार्य प्रा. सुनील बोरुडे व प्राध्यापकांनी विशेष परिश्रम घेतल्याने यंदाच्या वर्षी दहा विद्यार्थ्यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश प्राप्त केले..सहायक राज्यकर आयुक्तपदी प्रतीक लांडे यांची निवड झाली. लहू गाढवे कृषी उपसंचालक, तर पूजा गोर्डे सहायक आयुक्त झाल्या आहेत. गौरव क्षीरसागर, विशाल बोडखे, श्रेयस धुमाळ व मयूर काळे हे चौघे तालुका कृषी अधिकारी झाले. ज्ञानेश कमानदार (कृषी मंडलाधिकारी) मनीषा खेडकर (पोलिस उपनिरीक्षक) व सोमनाथ दडस यांची कर सहायकपदी निवड झाली. निवडल्याचे समजताच महाविद्यालयात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला..संकल्पपूर्ती यशस्वी..'मुळा'चे संस्थापक यशवंतराव गडाख यांनी २००३ ला कृषी महाविद्यालय स्थापन केले. त्यावेळी उद्घाटन कार्यक्रमात गडाख यांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मुले उच्चशिक्षित होऊन अधिकारी होतील, तर काही उत्कृष्ट शेतकरी होतील, असे सांगून महाविद्यालयाच्या उपक्रमाने शेतातील मातीने अर्थकारण घडेल व शेतकरी पुत्र राज्यात व देशात अधिकारी म्हणून नावलौकिक मिळवतील, असा आशावाद व्यक्त केला होता. आजच्या यशाने संकल्पाची पूर्ती होत असल्याचे बोलले जात आहे..महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचा कल समजून त्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येते. वर्षभर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, व्याख्यान, प्रश्नावली काढून त्यावर तयारी करून घेतली जाते. फोरमच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी, सरावसत्र, कॅम्पस मुलाखती, पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात.- डॉ. हरी मोरे, प्राचार्य.महाविद्यालयात कृषिविषयक अभ्यास करून घेताना चाकोरीबाहेर जात पर्यावरण, सामाजिक बांधिलकी, वाचन संस्कृती, मानसिकता तयार करणे, तसेच नसलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. महाविद्यालयात मजबूत झालेला शैक्षणिक पाया यशवंत होण्यास उपयोगी पडला.-पूजा गोर्डे, नवनियुक्त सहायक आयुक्त.