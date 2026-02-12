अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: दहा विद्यार्थ्यांना अधिकारीपदाचा मुकुट; कृषी महाविद्यालयाचे राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षेत यश!

सकाळ वृत्तसेवा
-विनायक दरंदले

सोनई : कृषी महाविद्यालयाचे नावलौकिक करीत एक, दोन नव्हे, तर तब्बल दहा विद्यार्थ्यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन केले. ज्येष्ठ साहित्यिक व मुळा एज्युकेशन संस्थेचे संस्थापक यशवंतराव गडाख यांची शेतकऱ्यांचे मुले अधिकारी व्हावेत ही स्वप्नपूर्ती साकार करण्याची किमया पूर्ण केलेल्या सर्व गुणवंतांचे तालुक्यात विशेष कौतुक होत आहे.

