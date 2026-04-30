Shirdi Saibaba Darshan: विधानसभा निकालापूर्वी विजय थालापतीचे साईदर्शन; शिर्डीत चाहत्यांच्या प्रचंड गर्दीत संस्मरणीय भेट

शिर्डी: तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणून चर्चेत असलेला सिनेअभिनेता विजय थालापती याने आज साईचरणी आपला माथा टेकविला. काहीवेळ ध्यानधारणा करीत साईंची करूणा भाकली. मोठ्या संख्येने जमलेल्या चाहत्यांना अभिवादन केले. स्वागतासाठी त्याचा मोटारीसमोर आडवे झोपलेल्या एका चाहत्याची अपेक्षा त्याने पूर्ण केली. त्याने सपत्नीक दिलेला पुष्पगुच्छ स्वीकारला अन् सोबतच्या चिमुरडीची विचारपूस देखील केली. चाहत्यांच्या मोठ्या गर्दीमुळे त्याची भेट संस्मरणीय ठरली. .दुपारी एकच्या सुमारास त्याचे खासगी विमानाने कुटुंबीयांसमावेत शिर्डी विमानतळावर आगमन झाले. त्याला पाहताच त्याच्या भोवती चाहत्यांचा गराडा पडला. सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने वाट काढीत तो वाहनात जावून बसला. मात्र एका चाहत्याने वाहनासमोर आडवे झोपून स्वागत करण्याचा हट्ट धरला. .अखेर तो त्याची पत्नी आणि कडेवर असलेल्या लहानग्या चिमुरडीसह त्याने त्याच्याकडून पुष्पगुच्छ स्वीकारला. साई मंदिर परिसरात पाऊल ठेवताच त्याला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली. 'विजय अण्णा, विजय अण्णा' अशा हाका सुरू झाल्या..चाहत्यांना अभिवादन करीत तो सुरक्षारक्षकांच्या गराड्यात साई मंदिरात पोहोचला. अतिशय एकाग्रतेने त्याने आपल्या कुटुंबीयांसमावेत साईदर्शन घेतले. विशेष म्हणजे साई समाधी मंदिरातील पादुकांशेजारी गुढग्यावर बसत त्याने साईंची प्रार्थना केली. द्वारमाईत जाऊन दर्शन घेतले. काहीकाळ ध्यान देखील केले. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, साई मंदिर विभागप्रमुख विष्णुपंत थोरात व जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे यांनी त्याचे स्वागत केले..साई संस्थानकडून स्वागतसाई मंदिराच्या वतीने अभिनेता विजय थालापती यास रेशमी शाल व साईबाबांची संगमरवरी मूर्ती भेट देऊन साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी स्वागत केले.