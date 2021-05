मुबलक झाला कांदा! ठेवायचा झाला वांदा

By

सोनई (अहमदनगर) : यंदा प्रथमच कांदा (onion) जोमात आले खरे मात्र कोरोना (Corona) स्थिती व लिलाव बंदमुळे विक्रीच्या (Selling) वाटा बंद झाल्या आहेत. सध्या शेतात, दारात आणि घरात कांद्यास आसरा देण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. लिलावाची वाट बिकट दिसत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (The corona has closed the onion auction)

मागील वर्षी तीन ते चार राज्यात भरपूर पाऊस झाल्याने गावरान कांद्याने खूपच भाव खाल्ला होता. मागील वर्षी कोरोना स्थिती आटोक्यात आल्यानंतर घोडेगाव बाजार समितीच्या कांदा लिलावात गावरान कांदा पंधरा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत दराने विकला होता. आठवड्यात होणा-या तिनही लिलावात मोठी उलाढाल होत होती. तालुक्यातील अनेक शेतकरी करोडपती झाले होते.

मागील दोन वर्षापासून कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने यावर्षी अनेकांनी कांद्याची लागवड केली. सर्वाना उत्पादनही भरघोस मिळत आहे. मात्र कोरोना संसर्गामुळे मार्च महिन्यापासून बाजार समितीचा लिलाव बंद असल्याने निघालेला कांदा शेतात, दारात आणि घरात ठेवण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. सध्या आभाळ निघू लागल्याने सर्वत पत्र्याचे शेड व पानकापडाचा आडोसा करण्याची लगबग पाहण्यास मिळत आहे.

अनेक शेतकरी कांदा निघाला की विकून टाकतात. कोरोनामुळे सध्या लिलाव बंद असल्याने अनेकांची व्यवस्था नसल्याने चिंता वाढली आहे. यामुळे अनेकांना घरगुती अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. आता पुढील महिन्यात भुईमूग निघेल. शासनाने त्वरीत लिलाव सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचे नियम पाळले जातील.

- रावसाहेब काळे, शेतकरी, कौठा

