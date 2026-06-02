Sanjay Raut Statement : तर मी भाजपात जाईन, संजय राऊतांच्या वक्तव्याने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या

Maharashtra Politics : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार टीका करताना एक धक्कादायक विधान केले आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला विकासाचा एक तरी ठोस मुद्दा कोणी पटवून दिला, तर मीदेखील भाजपमध्ये जाईन," असे आव्हानच त्यांनी भाजपला दिले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नेहमीप्रमाणे सकाळच्या पत्रकार परिषदेत अहिल्यानगर येथे भाजपवर टीका केली. "मोदी सरकारने केलेल्या विकासाचा एक ठोस मुद्दा कोणी समजावून सांगितला तर मीदेखील भाजपमध्ये जाईन," असे विधान त्यांनी केले..नुकतेच भाजपने विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राऊत यांनी भाजपवर टीका करताना पक्षात मूळचे भाजपचे नेते कमी असल्याचा दावा केला. भाजपमध्ये जे काही मोठे नेते आहेत, ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना किंवा इतर पक्षांतून आलेले असल्याचे त्यांनी म्हटले..यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे उदाहरण दिले. हे दोन्ही नेते पूर्वी अनुक्रमे काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित होते, असे सांगत भाजपची वाढ ही इतर पक्षांतील नेत्यांच्या जोरावर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला..दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात नेमका कोणता विकास झाला, याचे उत्तर भाजपने द्यावे, असे आव्हान राऊत यांनी दिले. "पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी केलेल्या विकासकामांची यादी मी सांगू शकतो. तसेच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांमधून झालेला विकासही सांगू शकतो," असे संजय राऊत म्हणाले..Sanjay Raut criticism government : सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे देश पुन्हा 'रॉकेलच्या रांगेत'; संजय राऊत यांचा घणाघाती प्रहार.राज्यातील सत्ताधारी भाजपमध्ये आज अनेक नेते हे मूळचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतून आलेले असल्याचा पुनरुच्चार करत राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.