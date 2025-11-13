तीन मुली आश्रमशाळेत गैरहजर! 'पुण्याच्या दिशेने तिघी मैत्रिणी निघाल्या'; धक्कादायक माहिती आली समाेर..

संगमनेर: फिरायला जाण्याच्या उद्देशाने पुण्याच्या दिशेने तिघी मैत्रिणी निघाल्या. मुली शाळेत गैरहजर असल्याचे लक्षात येताच शाळा प्रशासनाने तत्काळ पोलिसांना कळविले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी काही तासांत शोध लावत मुलींना सुखरूप पालकांच्या ताब्यात दिले..शहरालगत गुंजाळवाडी आश्रमशाळेतील मुली शिक्षण घेत आहेत. दररोज बसने संगमनेर शहरातील विद्यालयात येतात. मंगळवारी (ता. ११) शाळेत जाण्याचे म्हणून आल्या. परंतु पुण्याला फिरायला जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. यासाठी वर्गमैत्रिणींकडून पैसे गोळा केले. बसस्थानकावरून पुण्याकडे जाणाऱ्या बसमध्ये बसल्या. मुली शाळेत गैरहजर असल्याचे लक्षात येताच शाळा प्रशासनाने पोलिसांना कळविले. शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक समीर बारवकर यांनी स्वतः तपास सुरू केला. .सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासातून या मुली बसस्थानकावरून पुण्याकडे गेल्याचे उघड झाले. यानंतर बारवकर यांनी पुणे पोलिसांशी माहिती दिली. पुणे पोलिसांनी काही तासांतच तिघीही सापडल्या. त्यानंतर उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत, बाबासाहेब सातपुते, अजित कुऱ्हे आणि सुरेश मोरे यांच्या पथकाने पुणे गाठले. मुलींना ताब्यात घेत संगमनेरला आणले..शाळा प्रशासनाने माहिती दिल्यानंतर तातडीने चौकशी सुरू केली. त्यादृष्टीने तपास केला. काही तासांतच शोध लागला. ‘‘आम्हाला फक्त पुण्याला फिरायला जायचे होते,’’ असे मुलींनी सांगितले. त्यानंतर सर्व प्रक्रियेनंतर पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या. आपल्या मुली पुन्हा सुरक्षित मिळाल्याने पालकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद झळकत होता.- समीर बारवकर, पोलिस निरीक्षक, संगमनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.