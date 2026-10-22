Madhi Temple Acciden: मढीच्या दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांची कार कालव्यात कोसळली; तिघांचा मृत्यू, चालक बचावला

सोनई : मढी (ता. पाथर्डी) येथे दर्शनासाठी आलेल्या कासारवाडी (ता. सिन्नर, जि. नाशिक) येथील भक्तांच्या कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कार मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यात कोसळली. यामध्ये तीन जण ठार व एक भाविक जखमी झाला. घोडेगाव-सोनई रस्त्यावरील शनेश्वर दूध संघाजवळ असलेल्या कालव्याच्या पुलावर बुधवारी (ता.२१) हा अपघात झाला. कालव्याचे आवर्तन सुरू असल्याने वाहत्या पाण्यातून कार बाहेर काढण्यास विलंब झाला. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.कारमधून भाविक मढी येथे दर्शनासाठी जात असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कार पुलावरून थेट कालव्यात कोसळली. या दुर्घटनेत रणधीर भाऊसाहेब, केरू जगताप आणि सुभाष बिडवे यांचा मृत्यू झाला. संदीप सदाशिव कदम हा चालक या अपघातातून बचावला. .अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. सोनई पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल मोरे, फौजदार किशोर जाधव सहायक फौजदार मच्छिंद्र आडकित्ते व परिसरातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी मदतकार्य करून कार व मृतदेह बाहेर काढले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पुलाची दुरवस्था कारणीभूत..सोनई-घोडेगाव रस्त्यावर असलेल्या पुलाची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था आहे. तेथील रस्ता, तसेच संरक्षण कठडे अनेक वर्षांपासून त्याचे लोखंडी पाईप तुटलेले आहेत याबाबत सोनई व घोडेगाव येथील ग्रामस्थांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. शनिभक्त येण्या-जाण्याचा रस्ता असल्याने हा पूल मजबूत करण्याची मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.