अहिल्यानगर

'अहिल्यानगरमधून डिजिटल अरेस्ट करणारे तीन आरोपी जेरबंद'; आठ कोटी ८० लाखाची आॅनलाईन फसवणूक, फाेन करायचे अन्..

digital arrest scam: सायबर पोलिसांनी मिळालेल्या तक्रारींवरून तपास सुरु करत अत्याधुनिक तांत्रिक तपासणी, कॉल रेकॉर्ड्स आणि बॅंक व्यवहारांचा मागोवा घेऊन या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. आरोपींकडून बनावट कागदपत्रे, मोबाईल फोन, सिमकार्ड व विविध बॅंक खात्यांची माहिती जप्त करण्यात आली आहे.
Ahilyanagar Police nab three accused involved in the ₹8.80 crore digital arrest cyber fraud racket.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर : सावेडी उपनगरातील एकाला डिजिटल अरेस्ट करत सुमारे आठ कोटी ८० लाख रुपयांची आॅनलाईन फसवणूक करणाऱ्या तिघांच्या सायबर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. विजय रंगनाथ चेमटे (रा. भाळवणी, ता. पारनेर), अभिजित अजिनाथ गिते (रा. दादेगाव, ता. आष्टी, जि. बीड, हल्ली रा. प्रतीक प्लाझा, जेएसपीएम कॉलेजजवळ, पुणे) व अक्षय संजय तांबे (रा. सलाबतपूर, ता. नेवासे, हल्ली रा. द्वारका पॅलेस, लक्ष्मी चौक, हिंजवडी, पुणे) अशी या आरोपींची नावे आहेत.

