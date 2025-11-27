'अहिल्यानगरमधून डिजिटल अरेस्ट करणारे तीन आरोपी जेरबंद'; आठ कोटी ८० लाखाची आॅनलाईन फसवणूक, फाेन करायचे अन्..

अहिल्यानगर : सावेडी उपनगरातील एकाला डिजिटल अरेस्ट करत सुमारे आठ कोटी ८० लाख रुपयांची आॅनलाईन फसवणूक करणाऱ्या तिघांच्या सायबर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. विजय रंगनाथ चेमटे (रा. भाळवणी, ता. पारनेर), अभिजित अजिनाथ गिते (रा. दादेगाव, ता. आष्टी, जि. बीड, हल्ली रा. प्रतीक प्लाझा, जेएसपीएम कॉलेजजवळ, पुणे) व अक्षय संजय तांबे (रा. सलाबतपूर, ता. नेवासे, हल्ली रा. द्वारका पॅलेस, लक्ष्मी चौक, हिंजवडी, पुणे) अशी या आरोपींची नावे आहेत. .Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...‘मुंबई येथील सायबर सेलमधून बोलत आहे. तुमच्या विरुद्ध मनी लाँड्रिंगची केस आहे,’ असे सांगत आरोपींनी फिर्यादी संदीप हरिभाऊ कुलथे (रा. सावेडी) यांना डिजिटल अरेस्ट केले. त्यानंतर त्यांची आठ कोटी ८० लाख रुपयांची आॅनलाईन फसवणूक केली. २४ ते २८ आॅक्टोबर या कालावधीत हा प्रकार घडला. याप्ररणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सागर ढिकले यांना तपासाचे आदेश दिले. .त्यानुसार ढिकले यांनी उपनिरीक्षक सुदाम काकडे, हेड कॉन्स्टेबल मल्लिकार्जुन बनकर, दिगंबर कारखेले, उमेश खेडकर, नीळकंठ कारखेले, रावसाहेब हुसळे यांचे पथक तयार केले. पथकाने तांत्रिक व कौशल्यपूर्ण तपास करून या गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न केले. त्यानुसार आरोपी विजय रंगनाथ चेमटे, अभिजित अजिनाथ गिते व अक्षय संजय तांबे यांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. .न्यायालयाने आरोपींना २९ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. संशयास्पद अनोळखी लिंक, कॉल, ओटीपी अथवा अनोळखी व्यवहारांवर विश्वास ठेवू नका, फसवणूक झाल्यास तत्काळ सायबर हेल्पलाईन १९३० किंवा १९४५ वर किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क करा, असे आवाहन सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सागर ढिकले यांनी केले आहे..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .साडेआठ कोटींचे ट्रान्झॅक्शनआरोपी विजय चेमटे याच्या बँक खात्यात चार दिवसांत साडेआठ कोटी रुपयांचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहे. या गुन्ह्यात आरोपींची नेमकी काय भूमिका आहे, गुन्ह्यात आणखी किती आरोपी सहभागी आहेत, आरोपींचे धागेदोरे कुठपर्यंत आहेत, याचा तपास सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सागर ढिकले करत आहेत. डिजिटल अरेस्टचे यापूर्वी देखील काही गुन्हे जिल्ह्यात घडलेले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.