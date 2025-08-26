Ahilyanagar Tourism News : जीव धोक्यात घालून पर्यटन कशासाठी?; नियमांचे पालन करून पर्यटकांनी पर्यटनाचा आनंद लुटावा

अकोले: अकोले तालुक्यातील कोकणकडा पर्यटकांचे आवडते ठिकाण. मात्र, काही पर्यटक कोकणकड्यास बसवलेले कठडे ओलांडून धोकादायक ठिकाणी जाऊन सेल्फी काढत आहेत. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून पर्यटन कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे..MLA Hemant Ogle : कामे नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा: आमदार हेमंत ओगलेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा; शिक्षण, आरोग्य सेवेत ढिसाळपणा.सध्या अकोले तालुक्यात प्रचंड पाऊस पडत असल्याने पर्यटकांची गर्दी होत आहे. राज्यभरातील पर्यटक भंडारदारा, रंधा धबधबा, सांदण व्हॅली, वैशाली धबधबा या पर्यटनस्थळी गर्दी करत आहेत. उत्साहाच्या भरात निसर्गाचा आनंद लुटताना काही पर्यटकांचा संयमही सुटत आहे. मद्यपान करून काहींकडून दंगाही घातला जात आहे. त्याचा त्रास इतरांना सहन करावा लागत आहे..पर्यटनस्थळांवरही ज्या ठिकाणी जाण्यास बंदी आहे, तेथे काही पर्यटक जीव धोक्यात घालून जात आहेत. कोकणकड्यावरही असाच काहीसा प्रकार सुरू आहे. काही पर्यटक संरक्षक कठडे ओलांडून धोकादायक ठिकाणी जाऊन फोटो काढण्याचा आततायीपणा करत आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित करण्यात आहे..MLA Hemant Ogle : कामे नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा: आमदार हेमंत ओगलेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा; शिक्षण, आरोग्य सेवेत ढिसाळपणा.नियमांचे पालन करून पर्यटकांनी पर्यटनाचा आनंद लुटावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे, तसेच कोणी नियमांची पायमल्ली केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.