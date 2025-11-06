अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime:'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर चोरणारी टोळी जेरबंद'; नऊ ट्रॅक्टर, दोन दुचाकीसह ७२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Tractor Theft Gang Busted in Ahmednagar: आरोपी भालचंद्र अशोक साळवी (रा. वनकुटे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) व त्याचे साथीदार यांनी फिर्यादी यांना तुम्हाला नवीन ट्रॅक्टर घेण्यास मदत करतो, ट्रॅक्टरचे डाऊन पेमेंट एक लाख रुपये मी भरुन ट्रॅक्टर तुमच्या नावावर करतो.
अकोले / संगमनेर : शेतकऱ्यांच्या नावे ट्रॅक्टर घेवून त्यांची फसवणूक करत ट्रॅक्टर पळविणाऱ्या टोळीतील दोन आरोपींना श्रीरामपूर विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पथकाने अटक केली. पथकाने या कारवाईत नऊ ट्रॅक्टरसह दोन दुचाकी असा एकूण ७१ लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती अपर पोलीस अधीक्षक वाघचौरे यांनी संगमनेर येथे दिली आहे.

