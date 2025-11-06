Ahilyanagar Crime:'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर चोरणारी टोळी जेरबंद'; नऊ ट्रॅक्टर, दोन दुचाकीसह ७२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

अकोले / संगमनेर : शेतकऱ्यांच्या नावे ट्रॅक्टर घेवून त्यांची फसवणूक करत ट्रॅक्टर पळविणाऱ्या टोळीतील दोन आरोपींना श्रीरामपूर विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पथकाने अटक केली. पथकाने या कारवाईत नऊ ट्रॅक्टरसह दोन दुचाकी असा एकूण ७१ लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती अपर पोलीस अधीक्षक वाघचौरे यांनी संगमनेर येथे दिली आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आरोपी भालचंद्र अशोक साळवी (रा. वनकुटे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) व त्याचे साथीदार यांनी फिर्यादी यांना तुम्हाला नवीन ट्रॅक्टर घेण्यास मदत करतो, ट्रॅक्टरचे डाऊन पेमेंट एक लाख रुपये मी भरुन ट्रॅक्टर तुमच्या नावावर करतो. ट्रॅक्टर माझ्याकडे कामाला लावा, त्या मोबदल्यात ८० हजार रुपये देतो. तसेच पुढचा सहा महिन्यांचा हप्ता देखील भरतो आणि सहा महिन्यांसाठी ट्रॅक्टर वापरण्याच्या मोबदल्यात ३० हजार रुपये महिना देतो, असे आमिष दाखवले. .अशाप्रकारे फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन करुन त्यांना एल ॲण्ड टी फायनान्स कंपनीचे कर्ज करुन ४ जून रोजी श्री. महाकाली शोरुम श्रीरामपूर येथून ट्रॅक्टर घेवून दिले होते. हे ट्रॅक्टर ६ जून रोजी आरोपी यांनी फिर्यादीची फसवणूक करुन स्वतःकडे घेवून गेले व ठरल्याप्रमाणे ८० हजार रुपये फिर्यादीस दिले नाहीत. त्यानंतर फिर्यादीचे फोन उचलणे बंद केले. त्यावेळी फिर्यादी यांना फसवणूक झाल्याचे समजल्याने त्यांनी राजूर पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली..परराज्यात ये- जाअपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पथकाने गुन्ह्याचे तांत्रिक विश्लेषण केले असता आरोपी हे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य येथे नेहमी ये- जा करत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार आरोपी भालचंद्र अशोक साळवी व अभिजीत सुनील भांडवलकर (रा. सिव्हिल हाडको, अहिल्यानगर) यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबुली दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वेगवेगळ्या ठिकाणी विकले ट्रॅक्टरआरोपींनी इतर शेतकऱ्यांची देखील फसवणूक केली. त्यांनी असे नऊ ट्रॅक्टर व दोन दुचाकी विकल्याचे उघड झाले. हे ट्रॅक्टर शिर्डी, अहिल्यानगर, श्रीगोंदा, नारायणगाव (ता. जुन्नर, जि. पुणे), सिन्नर (जि. नाशिक), तसेच दुचाकी श्रीगोंदा व नारायणगाव या ठिकाणी वेगवेगळे पथके पाठवून नऊ ट्रॅक्टर व दुचाकी असा एकुण ७१ लाख ७० हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करून भालचंद्र साळवी व अभिजीत भांडवलकर यांना अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.