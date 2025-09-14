अहिल्यानगर

माेठी बातमी! 'श्रीगोंदेत खंडणीसाठी व्यापाऱ्याचे अपहरण'; अडीच कोटीची मागणी करत ३० लाख स्वाकारले, जिल्ह्यात खळबळ

Ransom Horror in Ahilyanagar: चार सप्टेंबर रोजी अजय शेळके याने फिर्यादीला अहिल्यानगर येथील परिवार हॉटेलवर बोलावून घेतले. तिथे प्रमुख आरोपींसह सात ते आठ जण उपस्थित होते. त्यांनी पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी देत उर्वरित रकमेची मागणी केली. तेव्हा दुसऱ्या दिवशी पैसे आणून देण्याचे सांगून फिर्यादी तिथून बाहेर पडले.
श्रीगोंदे : व्यापाऱ्याचे अपहरण करीत जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्याच्याकडे अडीच कोटींच्या खंडणीची मागणी करीत ३० लाख ३० हजारांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी प्रशांत देविदास मते (वय ४३, रा. शिर्डी, ता. राहाता) यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा संचालक बाबासाहेब भाऊसाहेब जगताप, अजय शेळके व शुभम रामचंद्र महाडिक यासह सात ते आठ जणांविरोधात श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी शुभम महाडिक यास अटक केली आहे.

