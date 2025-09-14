माेठी बातमी! 'श्रीगोंदेत खंडणीसाठी व्यापाऱ्याचे अपहरण'; अडीच कोटीची मागणी करत ३० लाख स्वाकारले, जिल्ह्यात खळबळ

श्रीगोंदे : व्यापाऱ्याचे अपहरण करीत जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्याच्याकडे अडीच कोटींच्या खंडणीची मागणी करीत ३० लाख ३० हजारांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी प्रशांत देविदास मते (वय ४३, रा. शिर्डी, ता. राहाता) यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा संचालक बाबासाहेब भाऊसाहेब जगताप, अजय शेळके व शुभम रामचंद्र महाडिक यासह सात ते आठ जणांविरोधात श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी शुभम महाडिक यास अटक केली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.फिर्यादी मते यांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कापूस ठेवण्यासाठी गोदाम भाडेतत्त्वावर घेतले होते. ३ सप्टेंबर रोजी फिर्यादी व त्यांचे मित्र नामदेव पवार हे श्रीगोंदे येथील गोदामावर आले होते. त्यावेळी जगताप, शेळके, महाडिक यांच्यासह सात ते आठ जण गोदामाजवळ गेले. आम्हाला तुमचे धंदे माहिती आहेत, म्हणून दमदाटी करीत फिर्यादीला चारचाकीत बसवले. आडवळणी रस्त्याने नेले. आरोपी जगताप, शेळके व आणखी एकाकडे असे तिघांकडे पिस्तूल होते..अनोळखी इसमाने जीवे मारण्याची धमकी देत अडीच कोटींची खंडणी मागितली. एक कोटी लगेच देण्याची मागणी केली. त्यावेळी फिर्यादीच्या भावाने श्रीरामपूर येथील बँक खात्यावरून तीस लाख रुपये काढून आरोपींनी पाठविलेल्या व्यक्तीकडे दिले. तसेच फिर्यादीने श्रीगोंदे येथील एटीएममधून ३० हजार काढून आरोपींना दिले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.चार सप्टेंबर रोजी अजय शेळके याने फिर्यादीला अहिल्यानगर येथील परिवार हॉटेलवर बोलावून घेतले. तिथे प्रमुख आरोपींसह सात ते आठ जण उपस्थित होते. त्यांनी पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी देत उर्वरित रकमेची मागणी केली. तेव्हा दुसऱ्या दिवशी पैसे आणून देण्याचे सांगून फिर्यादी तिथून बाहेर पडले. त्यानंतर अजय शेळके हा वारंवार फोन करून जीवे मारण्याची धमकी देत पैशांची मागणी करीत होता. याप्रकरणी शुक्रवारी रात्री श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश अहिरे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.