श्रीरामपूरचे व्यापारी हिरण यांचा तपास लागेना, खबर देणारास लाखाचे बक्षीस

श्रीरामपूर : बेलापूर येथील व्यावसायिक गौतम हिरण यांच्या अपहरणाच्या निषेधार्थ बेलापूर बंद ठेवण्यात आले होते. अपहरणाचा तपास लागत नसल्याने लोकांंमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. दिपाली काळे, पोलीस उपाधीक्षक संदीप मिटके, पोलीस निरिक्षक संजय सानप यांच्या पोलीस फौजफाट्याने शुक्रवारी रात्री उशिरा घटनास्थळी भेट देवून ग्रामस्थांशी चर्चा करुन घटनेचा आढावा घेतला. व्यावसायिक हिरण पाच दिवसांपासून बेपत्ता असून पोलीसांना अद्याप त्यांचा तपास लागला नसल्याने अचुक माहिती देणारास एक लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले. व्यावसायिक आणि ग्रामस्थांनी उद्या (शनिवारी) बेलापूर गाव कडकडीत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिसांनी हिरण यांचा तातडीने तपास लावावा. बेपत्ता व्यावसायिक हिरण यांच्या शोधासाठी पोलीस पथके रवाना झाली. लवकरच हिरण यांचा शोध लागणार असल्याचा विश्वास पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी व्यक्त केला. अहमदनगर

Web Title: The trader from Shrirampur was not investigated