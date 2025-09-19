अहिल्यानगर

Nagar-Pathardi Road Accident:'नगर-पाथर्डी रस्त्यावरील अपघातात पिता-पुत्राचा मृत्यू'; कामानिमित्त जाताना काळाचा घाला; बाराबाभळी शिवारातील घटना

Road Mishap Near Barababhali: मृत सय्यद यांचे बाराबाभळी येथील मदरशाजवळ मांस विक्रीचे दुकान होते. दोघे पितापुत्र कामानिमित्त त्यांच्या दुचाकीवर बाराबाभळीकडून भिंगारकडे येत होते. ते नामदे फार्मसमोर आले असता भिंगारकडून पाथर्डीच्या दिशेने चाललेल्या चारचाकी कारची त्यांच्या दुचाकीला समोरून धडक बसली.
Scene of the tragic Nagar-Pathardi road accident where a father and son lost their lives near Barababhali.

Scene of the tragic Nagar-Pathardi road accident where a father and son lost their lives near Barababhali.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नगर तालुका: नगर-पाथर्डी रस्त्यावर बाराबाभळी (ता. नगर) गावच्या शिवारात भरधाव वेगातील चारचाकी कारची मोपेडला समोरून जोराची धडक बसून झालेल्या अपघातात पितापुत्राचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाल्याची घटना १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
accident
death
district
accident death
accident case
father and son

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com