Nagar-Pathardi Road Accident:'नगर-पाथर्डी रस्त्यावरील अपघातात पिता-पुत्राचा मृत्यू'; कामानिमित्त जाताना काळाचा घाला; बाराबाभळी शिवारातील घटना

नगर तालुका: नगर-पाथर्डी रस्त्यावर बाराबाभळी (ता. नगर) गावच्या शिवारात भरधाव वेगातील चारचाकी कारची मोपेडला समोरून जोराची धडक बसून झालेल्या अपघातात पितापुत्राचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाल्याची घटना १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .अल्ताफ सय्यद (वय ४५) व सोहेल सय्यद (वय २१, दोघे रा. बाराबाभळी, ता. नगर) अशी मयत पितापुत्रांची नावे आहेत. मृत सय्यद यांचे बाराबाभळी येथील मदरशाजवळ मांस विक्रीचे दुकान होते. दोघे पितापुत्र कामानिमित्त त्यांच्या दुचाकीवर बाराबाभळीकडून भिंगारकडे येत होते. ते नामदे फार्मसमोर आले असता भिंगारकडून पाथर्डीच्या दिशेने चाललेल्या चारचाकी कारची त्यांच्या दुचाकीला समोरून धडक बसली. .त्यामुळे ते रस्त्यावर पडले. दोघांच्याही डोक्याला गंभीर मार लागला. अपघातानंतर तेथे जमा झालेल्या नागरिकांनी रुग्णवाहिका बोलावून दोघांना उपचारासाठी नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.याबाबतच्या अहवालावरून भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी उशिरा कारचालक संजय सिंग (रा. विजयनगर, चौक, आलमगीर, भिंगार) याच्याविरुद्ध अपघातास कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक फौजदार बाबासाहेब अकोलकर करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.