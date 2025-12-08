दुर्दैवी घटना! 'भाच्याच्या लग्नाला निघालेल्या मामीचा मृत्यू'; राहुरीत काळाचा घाला, मामासह तीन महिला जखमी

राहुरी: राहुरी ते राहुरी फॅक्टरी दरम्यान अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावर एका कारला अज्ञात चारचाकी वाहनाने जोरदार धडक दिली. या अपघातात कारमधील एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण किरकोळ जखमी झाले. लक्ष्मीबाई बाळासाहेब साळवे (वय ४७, रा. बारागाव नांदूर) असे मृताचे नाव आहे. हा अपघात आज (शुक्रवारी) सकाळी ११ वाजेदरम्यान घडला. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.घटनेची माहिती अशी : बाळासाहेब सोन्याबापू साळवे (रा. बारागाव नांदूर) हे आज कार घेऊन निमगाव जाळी (ता. संगमनेर) येथे भाच्याच्या लग्नाला निघाले होते. कारमध्ये साळवे यांची पत्नी व तीन बहिणी, असे पाच जण होते. राहुरी महाविद्यालयाजवळ सकाळी ११ वाजता साई दर्शन हॉटेल समोर अज्ञात चारचाकी वाहनाने कारला जोरदार धडक दिली..या अपघातात कारमधील लक्ष्मीबाई साळवे यांच्या डोक्याला जबरदस्त मार लागला. कारमधील बाळासाहेब साळवे व त्यांच्या तीन बहिणी (नावे समजली नाहीत) किरकोळ जखमी झाले. जखमींना राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी गणेश मिसाळ यांनी लक्ष्मीबाई यांना उपचारापूर्वी मृत घोषित केले. जखमींवर औषधोपचार करण्यात आले. अपघातानंतर यावेळी रुग्णालय परिसरात रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला . दरम्यान, राहुरी ते राहुरी फॅक्टरी महामार्गाचे डांबरीकरणाचे काम अर्धवट अवस्थेत ठेवून ठेकेदाराने सर्व यंत्रणा शिर्डीकडे हलविली आहे. त्यात, अवजड वाहने पूर्ववत सुरू झाली आहेत. ट्रॅक्टरला दोन ट्रॉली जोडून धोकादायक पद्धतीने ऊस वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी व अपघातांची मालिका पुन्हा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.