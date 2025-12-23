अहिल्यानगर

दुर्दैवी घटना! रोटावेटर अंगावर पडून एकाचा मृत्यू; नेवासे तालुक्यातील घटना, घरच्यांचा वारंवार फोन अन् काय घडलं?

Tragic farming Mishap in Rural Maharashtra: रोटावेटरच्या अपघातात युवराज वाकचौरे यांचा दुर्दैवी मृत्यू; नेवासे तालुक्यातील शेतात घडली घटना
Police inspecting the spot after a fatal rotavator accident in Nevasa taluka.

Police inspecting the spot after a fatal rotavator accident in Nevasa taluka.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेवासे शहर: नेवासे तालुक्यातील पुनतगाव येथील युवराज दिलीप वाकचौरे (वय २६) या युवकांचा आज शेतात अंगावर रोटावेटर पडून जागीच मृत्यू झाला. युवराज हा माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप वाकचौरे यांचा मुलगा आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Farmer
agriculture
accident
death
district
Farm
accident case
nevasa
Accident Death News
police investigation flaws

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com