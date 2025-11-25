अहिल्यानगर

Rahuri Accident: धक्कादायक! 'रोटावेटरमध्ये अडकून तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू'; त्र्यंबकपूर शेतात रोटा मारताना काय घडलं?

Agricultural Horror: घटनेनंतर गावात शोककळा पसरली असून कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि यंत्रसामग्री हाताळताना घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राहुरी : त्र्यंबकपूर (ता. राहुरी) येथे आज (ता.२४) सकाळी शेतात रोटा मारत असताना रोटावेटर मशिनमध्ये अडकून एका २५ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. राहुल आदिनाथ हरिश्चंद्रे (वय २५) असे मृताचे नाव आहे. तो आज सकाळी शेतात रोटा (ओटा) मारत असताना अचानक फिरत्या रोटावेटर मशिनमध्ये अडकला. त्यात गंभीर जखमी होऊन त्याचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी हलविण्यात आला. यावेळी सरपंच विलास कोळसे, पोलिस पाटील संदीप कोळसे, संदीप मुसमाडे, रावसाहेब मुसमाडे, नितीन मुसमाडे, हृषीकेश मुसमाडे, अशोक हरिश्चंद्रे यांनी मदतकार्य केले.

