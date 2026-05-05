Shrirampur News: दुर्दैवी घटना! श्रीरामपूरमध्ये प्रेमसंबंधातून १७ वर्षीय मुलीसह युवकाने संपवले जीवन, रेल्वे ट्रॅकवर काय घडलं.

श्रीरामपूर : शहरालगतच्या एमआयडीसी परिसरात यादवबाबा मंदिराजवळील रेल्वे ट्रॅकवर प्रेमीयुगुलानी रेल्वेखाली आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. ३) पहाटे उघडकीस आली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुदेश बाबासाहेब फरगडे (वय २६, रा. संजयनगर परिसर) व श्रीरामपूर शहरातील मध्यवस्तीत राहणारी १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी यांनी खंडाळा शिवारातील यादवबाबा मंदिराजवळील रेल्वे ट्रॅकवर आत्महत्या केली. दोघांचेही मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळून आले..प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, या दोघांमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून प्रेमसंबंध होते. काही दिवसांपूर्वी मुलीच्या कुटुंबीयांना तिच्या मोबाईलमधून या संबंधांची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी मोबाईल काढून घेत तिला नाशिक जिल्ह्यातील नातेवाईकांकडे पाठविले होते. सुमारे आठ दिवसांपूर्वी ती पुन्हा श्रीरामपूरला आली होती. दरम्यान, शनिवारी (ता. २) पुन्हा तिच्याकडे मोबाईल आढळल्याने वडिलांनी राग व्यक्त केला. .यानंतर ती रागाच्या भरात घराबाहेर पडली. त्याच सुमारास सुदेश फरगडे हाही घरातून निघून गेला होता. दोघे बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांकडून त्यांचा शोध सुरू असतानाच रविवारी पहाटे रेल्वे ट्रॅकवर त्यांचे मृतदेह आढळून आले. .घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला व मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी ताब्यात घेतले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.