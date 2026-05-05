अहिल्यानगर

Shrirampur News: दुर्दैवी घटना! श्रीरामपूरमध्ये प्रेमसंबंधातून १७ वर्षीय मुलीसह युवकाने संपवले जीवन, रेल्वे ट्रॅकवर काय घडलं.

Emotional breakdown of young couple ends in railway tragedy India: प्रेमसंबंधातून दोघांनी रेल्वेखाली टोकाचा निर्णय; कुटुंबीयांचा विरोध, मोबाईलवरून उघड झालेल्या नात्यामुळे तणाव वाढला, पोलिस सर्व अंगांनी तपासात
Shrirampur Shocker: 17-Year-Old Girl and Man Found Dead on Railway Tracks

Shrirampur Shocker: 17-Year-Old Girl and Man Found Dead on Railway Tracks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर : शहरालगतच्या एमआयडीसी परिसरात यादवबाबा मंदिराजवळील रेल्वे ट्रॅकवर प्रेमीयुगुलानी रेल्वेखाली आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. ३) पहाटे उघडकीस आली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुदेश बाबासाहेब फरगडे (वय २६, रा. संजयनगर परिसर) व श्रीरामपूर शहरातील मध्यवस्तीत राहणारी १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी यांनी खंडाळा शिवारातील यादवबाबा मंदिराजवळील रेल्वे ट्रॅकवर आत्महत्या केली. दोघांचेही मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळून आले.

Loading content, please wait...
endlife
district
love story
Railway Track
Ahilyanagar