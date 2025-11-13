Police and locals gather at the Zilla Parishad school in Dardgaon Thadi where a married woman was found hanging from a tree.

Sakal

अहिल्यानगर

Rahuri News: 'विवाहित महिलेची गळफास घेऊन जीवन संपवले'; दरडगाव थडी गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारातील घटना..

Tragic Incident: मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आला. याप्रकरणी राहुरी पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती.
राहुरी: दरडगाव थडी येथे एका विवाहित महिलेने गावातील जिल्हा परिषद मराठी शाळेच्या आवारात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. लक्ष्मीबाई जालिंदर खामकर (वय ४५, रा. दरडगाव थडी) असे महिलेचे नाव आहे. मंगळवारी सकाळी पोलीस कॉन्स्टेबल रामनाथ सानप यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला.

