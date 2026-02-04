अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरमध्ये हातपाय बांधून ट्रक लुटणारे जेरबंद; एलसीबीची कारवाई, ३५ लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात!

अहिल्यानगर: चालकाचे हातपाय बांधून ट्रक लुटणाऱ्या चार जणांच्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पकडले. पथकाने आरोपींकडून लुटलेला गहू व मालट्रक असा ३५ लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला.

