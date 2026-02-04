Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरमध्ये हातपाय बांधून ट्रक लुटणारे जेरबंद; एलसीबीची कारवाई, ३५ लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात!

अहिल्यानगर: चालकाचे हातपाय बांधून ट्रक लुटणाऱ्या चार जणांच्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पकडले. पथकाने आरोपींकडून लुटलेला गहू व मालट्रक असा ३५ लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मनमाड महामार्गावरील देहरे टोलनाक्याजवळ लुटीची ही घटना २७ जानेवारीला घडली होती. आरोपींनी ट्रकचालक जगदीश चतुर्भुज माळी (रा. मंदसौर, मध्यप्रदेश) याला व क्लीनरला पाथर्डी तालुक्यातील निवडुंगे शिवारात सोडून दिले होते. २८ जानेवारीला माळी याने एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात ४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी पोलिस उपनिरीक्षक अनंत सालगुडे, संदीप मुरकुटे, महादेव गुट्टे, पोलिस अंमलदार शाहीद शेख, गणेश धोत्रे, विष्णू भागवत, विजय पवार, दीपक घाटकर, फुरकान शेख, राहुल डोके, अमृत आढाव, बाळासाहेब गुंजाळ, योगेश कर्डिले, विशाल तनपुरे, रमिझराजा आतार, प्रशांत राठोड, अरुण मोरे, भगवान धुळे, उत्तरेश्वर मोराळे यांची ३ वेगवेगळी पथके तयार करून या गुन्ह्याचा समांतर तपास सुरू केला..हा गुन्हा अर्जुनसिंग सरदार (रा. कोलारस, जि. शिवपुरी) व त्याच्या साथीदारांनी केल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे आरोपींचा मध्यप्रदेश राज्यामध्ये शोध घेण्यास सुरवात केली. आरोपी सरदार हा शिवपुरी, मध्यप्रदेश येथून पुणे या ठिकाणी जाणार असल्याची माहिती मिळाल्याने पथकाने आरोपींच्या ट्रकचा पाठलाग करून ट्रक अरणगाव परिसरामध्ये ताब्यात घेतला..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.ट्रकमध्ये अर्जुनसिंग नारायणसिंग सरदार (वय ४१), सागरसिंग गुरजंदसिंग सरदार (वय ४४, दोघे रा. कोलारस, जि. शिवपुरी, मध्यप्रदेश) हे मिळून आले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यावर त्यांनी साथीदार कल्ला शब्बीरा कोहरी (वय २५, रा. कोलारस, जि. शिवपुरी, मध्यप्रदेश), रतीलाम मदनलाल कोहरी (वय ४०, रा. सबालगड, जि. मुरैना, मध्यप्रदेश) यांच्यासह गुन्हा केल्याची कबुली दिली. आरोपींकडून ४७५ गोण्यांमध्ये भरलेला एकूण २६ टन गहू, २५ लाख रुपये किमतीचा ट्रक असा एकूण ३५ लाख ४० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.