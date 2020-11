टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशननेही अर्णबबाबत हात झटकले

अहमदनगर : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी पनवेल पोलिसांनी अटक केली . ही अटक झाल्याचे समोर येताच वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले .

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरण , टीआरपी प्रकरणासह इतर काही प्रकरणापासुन गोस्वामी चर्चेत आले होते . त्यांना अटक झाल्यापासून राजकीय चर्चा झडत आहेत . या अटकेबाबत टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशननेही ट्विटच्या माध्यमातून भूमिका जाहीर केली आहे .



TVJA's stand on arrest of Republic TV's editor-in-chief Arnab Goswami :

Mr. Goswami has been arrested in a case filed against him related to a personal matter. It isn't associated with his profession.

— TV Journalist Association (@TvjaMaharashtra) November 4, 2020