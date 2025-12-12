अहिल्यानगर

'सोनईतून दाेन सख्ख्या भावांचे अपहरण', अहिल्यानगर जिल्हा हादरला, घरासमोरील अंगणात खेळत हाेते, नेमकं काय घडलं ?

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोनई : मुळा साखर कारखान्याच्या कामगार वसाहत परिसरातून जाधव कुटुंबातील नऊ व अकरा वर्षांच्या दोन सख्ख्या भावांचे अज्ञात व्यक्तींनी अपहरण केल्याची घटना घडली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. ग्रामस्थांत भीतीदायक वातावरण आहे.

