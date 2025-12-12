'सोनईतून दाेन सख्ख्या भावांचे अपहरण', अहिल्यानगर जिल्हा हादरला, घरासमोरील अंगणात खेळत हाेते, नेमकं काय घडलं ?

सोनई : मुळा साखर कारखान्याच्या कामगार वसाहत परिसरातून जाधव कुटुंबातील नऊ व अकरा वर्षांच्या दोन सख्ख्या भावांचे अज्ञात व्यक्तींनी अपहरण केल्याची घटना घडली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. ग्रामस्थांत भीतीदायक वातावरण आहे..मुळा वसाहत येथील गीताराम पोपट जाधव यांनी याबाबत सोनई पोलिस ठाण्यात खबर दिली. बुधवारी (ता.१०) सायंकाळी चार वाजता माझी मुले सुमित (वय ११) व अमित (वय ९) घरासमोरील अंगणात खेळताना त्या दोघांस कुणीतरी पळवून नेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले. .घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहायक पोलिस निरीक्षक विजय माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार बाबासाहेब लबडे व कर्मचाऱ्यांनी शोध मोहीम करताना परिसरातील विहीर, तळे, तसेच पुरातन बारव तपासले आहेत. गुरुवारी सायंकाळी शेवगाव विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाबाबत मार्गदर्शन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.