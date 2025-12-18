Pathardi Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू; पांढरीपूल–शेवगाव रस्त्यालगत घटना, ट्रक चालक नशेत अन् थरारक पाठलाग..

करंजी: मिरी (ता. पाथर्डी) येथे पांढरीपूल–शेवगाव रस्त्यालगत एकनाथनगर परिसरात भरधाव उसाने भरलेल्या ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात गणेश किसनराव वाघ (वय ३९) व तेजस देविदास जगताप (वय १९, दोघेही रा. मिरी, ता. पाथर्डी) यांच्या अंगावरून ट्रकचे चाक गेल्याने दोघांचाही जागीच मृत्यू झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शिंनी सांगितले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सदरच्या अपघातानंतर ट्रकचालकाने बेजबाबदारपणे वाहन पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला, तसेच मृत युवकांची दुचाकी ट्रकखाली अडकलेली असतानाच ट्रक शिंगवे परिसरात गेल्यानंतर दुचाकी रस्त्यावर पडली. पुढे शिंगवे येथे आणखी एका वाहनाला हुलकावणी दिल्याने काही नागरिक थोडक्यात बचावले. बेधुंदपणे ट्रक चालवत पांगरमल ते खोसपुरीदरम्यान चालकाने एका ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडक दिली. .या धडकेत ट्रॉलीचे मोठे नुकसान झाले असून, चालक थोडक्यात बचावला. त्यानंतर चालकाचे नियंत्रण सुटून ट्रक शेतात जाऊन थांबला. या अपघातात ट्रकचालकही किरकोळ जखमी झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच मिरी व परिसरातील ग्रामस्थ घटनास्थळी दाखल झाले. .ट्रकचालक पसार झाल्याची माहिती मिळताच काही युवकांनी त्याचा पाठलाग केला. सदरचा ट्रक खासगी साखर कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करत होता. ट्रकचालक व मालक बीड जिल्ह्यातील असल्याची माहिती मिळाली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.प्रशासनाने दखल घ्यावीदरम्यान, ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टरचालक रात्रीच्या वेळी मोठ्या आवाजात गाणी लावून, दारूच्या नशेत वाहने चालवीत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे पोलिस प्रशासन व कारखाना व्यवस्थापनाने या प्रकारांकडे दुर्लक्ष न करता गांभीर्याने लक्ष देऊन कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.