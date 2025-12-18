अहिल्यानगर

Pathardi Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू; पांढरीपूल–शेवगाव रस्त्यालगत घटना, ट्रक चालक नशेत अन् थरारक पाठलाग..

Police chase After Drunk Truck driver Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोन युवकांचा मृत्यू; नशेत ट्रकचालकाचा थरारक पाठलाग
Wreckage at the accident site after a speeding truck collision that claimed two lives.

Wreckage at the accident site after a speeding truck collision that claimed two lives.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करंजी: मिरी (ता. पाथर्डी) येथे पांढरीपूल–शेवगाव रस्त्यालगत एकनाथनगर परिसरात भरधाव उसाने भरलेल्या ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात गणेश किसनराव वाघ (वय ३९) व तेजस देविदास जगताप (वय १९, दोघेही रा. मिरी, ता. पाथर्डी) यांच्या अंगावरून ट्रकचे चाक गेल्याने दोघांचाही जागीच मृत्यू झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शिंनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
accident
district
accident death
pathardi
drunk drivers
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com