अहिल्यानगर

Mahindra Phule Yojana: महात्मा फुले योजनेत २० हजारांची लाच; संगमनेरच्या मेडिकव्हर हॉस्पिटलचे दोन कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात

ACB traps hospital employees in Sangamner: महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत शस्त्रक्रियेसाठी २० हजारांची लाच मागणी; मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांवर एसीबीची कारवाई
Bribery Allegation Rocks Sangamner: Two Hospital Employees Face ACB Action

Bribery Allegation Rocks Sangamner: Two Hospital Employees Face ACB Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून शस्त्रक्रिया करण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी संगमनेर येथील नामांकित हॉस्पिटल ‘मेडिकव्हर’चे दोन कर्मचारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत.

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