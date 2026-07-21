Mahindra Phule Yojana: महात्मा फुले योजनेत २० हजारांची लाच; संगमनेरच्या मेडिकव्हर हॉस्पिटलचे दोन कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात

अहिल्यानगर: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून शस्त्रक्रिया करण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी संगमनेर येथील नामांकित हॉस्पिटल ‘मेडिकव्हर’चे दोन कर्मचारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.डाटा इंन्ट्री ऑपरेटर सुभाष दगडू धादवड (रा. घुलेवाडी फाटा, संगमनेर) व ऑपरेशन मॅनेजर सुजित दामोदर गायकवाड (रा. मालवड रोड, संगमनेर) अशी या लाचखोर कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक छाया देवरे यांच्या फिर्यादीवरून संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .दोन्ही आरोपी हे संगमनेर येथील मेडिकव्हर हॉस्पिटलमध्ये काम करतात. हॉस्पिटलमध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे कामकाज पाहणारा सुभाष याने तक्रारदार यांच्या आईची शस्त्रक्रिया व उपचार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून करून देण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. पैसे दिल्याशिवाय बिल भेटणार नाही असे सांगून सुभाष याने लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.तसेच हॉस्पिटलचा मॅनेजर सुजित गायकवाड यांच्याकडे बिलाबाबत विचारणा केली असता त्यानेही, जे ठरले आहे त्यात कमी होणार नाही, असे सांगून सुभाष याला लाच मागणीस प्रोत्साहन दिले. याबाबत व्हाइस रेकॉर्ड मेमरी कार्डमध्ये रेकॉर्ड झालेले आहे. मेडिकव्हर हॉस्पिटलचे हे दोन कर्मचारी रुग्णांकडून अशा प्रकारे पैसे उकळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.