दुर्दैवी घटना! 'अकोलेत विहिरीत पडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू', नातेवाईंकाकडून घातपाताचा संशय..

अकोले : तालुक्यातील वीरगाव येथे दोन चिमुकल्यांचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. सात महिन्यांपूर्वीच वडिलांचाही अपघाती मृत्यू झाला. आता दोन मुलांच्या मृत्यूने हा घातपात असल्याचा संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...अकोले तालुक्यातील दिगंबर येथील काही दिवसांपूर्वी एका वाहनाच्या धडकेत पोपट मेंगाळ यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे त्यांची पत्नी माहेरी वीरगावात रहायास आली. रविवारी सायंकाळी घरापासून ५० मीटर अंतरावर असलेल्या विहिरीत श्रेया मेंगाळ (वय अडीच वर्षे) व पीयूष मेंगाळ (वय साडेसात महिने), असे दोघे विहिरीत पडल्याचे कळाले. .परिसरातील नागरिक येईपर्यंत काही काळ लोटला; रात्री उशिरा श्रेयाचा मृतदेह मिळाला, तर सकाळी पीयूषचा मृतदेह सापडला. कोतूळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक मोहन बोरसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विनोद खांडबहाले घटनेचा तपास करीत आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.श्रेया अडीच वर्षांची होती, शिवाय ती कुपोषित असल्याने ती भावाला घेऊन कशी गेली. शिवाय मुलांच्या आईने इन्स्टाग्रामवर जीवनाचा कंटाळा आला, आता जगणे नाही, अशी पोस्टही केली होती. त्यामुळे घातपाताचा संशय बळावतो, असे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.