अहिल्यानगर

दुर्दैवी घटना! 'अकोलेत विहिरीत पडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू', नातेवाईंकाकडून घातपाताचा संशय..

Akole well incident Suspected foul play: अकोलेत दुर्दैवी घटना: दोन चिमुकल्यांचा विहिरीत मृत्यू, नातेवाईकांचा घातपाताचा संशय
Villagers gather near the well in Akole following the tragic death of two children.

Villagers gather near the well in Akole following the tragic death of two children.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोले : तालुक्यातील वीरगाव येथे दोन चिमुकल्यांचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. सात महिन्यांपूर्वीच वडिलांचाही अपघाती मृत्यू झाला. आता दोन मुलांच्या मृत्यूने हा घातपात असल्याचा संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
accident
death
children
district
akole
police investigation
Drowning death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com