Union Minister Amit Shah: अहवाल पाठवा, तातडीने मदत देऊ: केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा; सहकाराला मजबूत करण्याचेच केंद्र सरकारचे धोरण

शिर्डी (जि. अहिल्यानगर): ''अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारला प्राप्त होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करतील,'' असा दिलासा केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी लोणी येथील कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना दिला. केंद्रीय सहकारमंत्री शहा यांच्या हस्ते आज पद्मश्री डाॅ. विठ्ठलराव विखे पाटील व माजी खासदार कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण तसेच विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला. यानिमित्ताने आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कार्यक्रमाचे संयोजक जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील महायुतीचे आजी-माजी आमदार उपस्थित होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते प्रवरा परिवाराच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक कोटी रुपये रकमेचा धनादेश शहा आणि फडणवीस यांच्या स्वाधीन करण्यात आला.शहा म्हणाले की, ''सहकाराला मजबूत करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण आहे. एनसीडीसीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला केंद्राने सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची मदत केली. त्यातूनच विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला देखील नूतनीकरणासाठी अर्थसहाय्य दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साखर कारखान्यांचा दहा हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकरच माफ केला नाही, तर दरवर्षीचा तब्बल ४ हजार ४०० कोटी रुपयांचा बोजा कायमस्वरूपी कमी केला. यापूर्वी उद्योगांचे कर्जाचे सेटलमेंट व्हायचे. आम्ही प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सेटलमेंट केले.''शहा उवाचसाखर कारखान्यांनी 'मल्टिफिड इथेनाॅल'निर्मितीकडे वळावे. सध्याच्या इथेनाॅलनिर्मिती प्रकल्पात त्यासाठी बदल करावे लागतील. केंद्र सरकार त्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देईल. उपपदार्थनिर्मितीतून मिळणाऱ्या नफ्यातील वीस टक्के रक्कम नूतनीकरण आणि विस्तारीकरणासाठी वापरली, तर त्याचे फळ शेतकऱ्यांच्या नव्या पिढीला मिळू शकेल.राज्यात महायुतीचे सरकार आले. त्यामुळे जिल्ह्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचे नाव देता आले. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर नामकरण झाले. औरंगजेबच्या विचारसरणीचे लोक सत्तेत असताना हे होऊ शकले नसते.१४० कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ ही भारताची शक्ती आहे. सर्वांनी स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि व्यापार केला, तर भारत जगात क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था होईल.