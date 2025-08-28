अहिल्यानगर

Ganesh Festival २०२५ : 'संततधारेतही गणेश दर्शनासाठी उत्साह'; भावभक्तीने भारावलेल्या वातावरणात आजचा गणेश जन्मसोहळा

Ganesh Janmotsav Celebration : श्रीकृष्ण पुरोहित महाराजांनी श्रीगणेश जन्माचे कीर्तन सादर केले. हार-फुलांनी सजविलेल्या पाळण्यात पारंपरिक पद्धतीने ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या गजरात भाविकांनी गणेश जन्मसोहळा साजरा केला. सायंकाळी श्री सिद्धिविनायकाची पालखी नगरप्रदक्षिणेसाठी मार्गस्थ झाली.
Devotees offering prayers and darshan to Lord Ganesha, braving the Santatdhar rain during Ganesh Janmotsav.
Devotees offering prayers and darshan to Lord Ganesha, braving the Santatdhar rain during Ganesh Janmotsav.esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सचिन गुरव

सिद्धटेक : ‘गणपती बाप्पा मोरया... मंगलमूर्ती मोरया...’ अशा घोषणांनी आज येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता. त्यातच ''श्रीं''च्या गाभाऱ्यातील मंद सुगंधाचा दरवळ, शोडशोपचारी पूजेवेळी गाभाऱ्यातील मंत्रोच्चार, महिलांनी श्रीगणेशाचे काढलेले लिंबलोण व‌ एकूणच भावभक्तीने भारावलेल्या वातावरणात आजचा गणेश जन्मसोहळा पार‌ पडला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com