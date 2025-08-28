Ganesh Festival २०२५ : 'संततधारेतही गणेश दर्शनासाठी उत्साह'; भावभक्तीने भारावलेल्या वातावरणात आजचा गणेश जन्मसोहळा

-सचिन गुरव सिद्धटेक : ‘गणपती बाप्पा मोरया... मंगलमूर्ती मोरया...’ अशा घोषणांनी आज येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता. त्यातच ''श्रीं''च्या गाभाऱ्यातील मंद सुगंधाचा दरवळ, शोडशोपचारी पूजेवेळी गाभाऱ्यातील मंत्रोच्चार, महिलांनी श्रीगणेशाचे काढलेले लिंबलोण व एकूणच भावभक्तीने भारावलेल्या वातावरणात आजचा गणेश जन्मसोहळा पार पडला. .Solapur Politics: पालकमंत्री गोरे-आमदार कल्याशेट्टींमुळे मिळालेली मानेंची खुर्ची डळमळीत; दोन आमदार देशमुखांचा गुप्त करार?...आजच्या भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीच्या पर्वणीला हजारो भाविकांनी श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. पहाटेपासूनच भाविकांमध्ये उत्साहाची लकेर होती. दुपारी सिद्धिविनायक मंदिरात मोठ्या संख्येने भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. श्रीकृष्ण पुरोहित महाराजांनी श्रीगणेश जन्माचे कीर्तन सादर केले. हार-फुलांनी सजविलेल्या पाळण्यात पारंपरिक पद्धतीने ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या गजरात भाविकांनी गणेश जन्मसोहळा साजरा केला. सायंकाळी श्री सिद्धिविनायकाची पालखी नगरप्रदक्षिणेसाठी मार्गस्थ झाली. .प्रदक्षिणा मार्गावरील देवतांच्या आरत्या, तसेच मोरया गोसावीरचित पदांचे गायन करण्यात आले. पालखीवर रेवड्या, फुलांची उधळण करीत आणि फुगड्या व टिपऱ्या खेळत भाविकांनी सोहळ्याचा आनंद लुटला. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक सोपान शिरसाठ यांनी सायंकाळी भाविकांची गर्दी व दर्शन व्यवस्थेची पाहणी केली. चिंचवड देवस्थान ट्रस्टची प्रसाधनगृहे पाण्याअभावी बंद, तर ग्रामपंचायत प्रशासनाने उभ्या केलेल्या केवळ ''मॉडेल'' प्रसाधनगृहांमुळे भाविकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..संततधार अन् भाविकांचा उत्साहआज श्री गणेशाचे दिमाखात आगमन होणार असल्याने पहाटेपासूनच मोठ्या संख्येने भाविक येथे दाखल झाले होते. त्यानंतर सकाळपासून सुरू झालेल्या संततधारेमध्येही मोठ्या उत्साहात भाविकांनी गणेशोत्सवासाठी हजेरी लावली..Radhakrishna Vikhe-Patil: मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करावे : राधाकृष्ण विखे-पाटील; हैदराबाद गॅझेटवर न्या. शिंदे समितीचा अभ्यास सुरू.मुखदर्शन सुविधाया गणेश चतुर्थीपासून मंदिराबाहेर श्री सिद्धिविनायकाच्या मुखदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या स्क्रीनवर भाविकांनी आजचा गणेश जन्मसोहळा तसेच सिद्धिविनायकाच्या सालंकृत मूर्तीचे दर्शन घेऊन समाधान व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.