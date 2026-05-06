Ahilyanagar Crime: व्हिडिओ पोस्ट केल्याच्या रागातून तरुणाचे अपहरण; चिचोंडी पाटीलमध्ये मारहाण, गुन्हा दाखल

नगर तालुका: खासदार नीलेश लंके यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केल्याच्या रागातून एका तरुणाचे अपहरण करून त्याला अमानुष मारहाण केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी नगर तालुका पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथील किशोर महादेव परभणे (वय २८) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार ७ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११ च्या सुमारास पुण्यातील खराडी येथून आरोपींनी त्यांचे अपहरण केले. प्रणव मोरे (रा. आठवड, ता. नगर), शरद पवार, मारुती कोकाटे (दोघे रा. चिचोंडी पाटील), रॉबीन सिंग व एका अनोळखी व्यक्तीने पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून अपहरण केले. अपहरणानंतर फिर्यादीस चिचोंडी पाटील येथे एका खोलीत डांबून ठेवण्यात आले. आरोपींनी कपडे काढून हात-पाय बांधत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. जबरदस्तीने विष्टा करण्यास लावले. त्यानंतर शिवांबू पाजल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या अमानुष कृत्याचा व्हिडिओ बनवून धमकी दिल्याचाही उल्लेख आहे. यानंतर आरोपींनी पीडितास बीड जिल्ह्यातील अंभोरे पोलिस ठाण्यात नेऊन जबरदस्तीने कागदपत्रांवर सही करून घेतल्याचेही म्हटले आहे. ४ मे रोजी फिर्याद दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक उमेश पतंगे करत आहेत.