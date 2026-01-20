अहिल्यानगर

Shirdi News:‘नदीजोड’साठी केंद्राच्या अर्थसाहाय्याची गरज; राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन यांची मागणी, मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट!

River linking scheme to tackle water scarcity: नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्राच्या अर्थसाहाय्याची मागणी; जलसंपदा मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक
Ministers Meet C.R. Patil to Push for River Interlinking Funds

Ministers Meet C.R. Patil to Push for River Interlinking Funds

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिर्डी: मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली महाराष्‍ट्र दुष्‍काळमुक्‍त करण्याकरिता महायुती सरकारने नदीजोड प्रकल्‍पाच्‍या हाती घेतला. हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय जलशक्‍ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Radhakrishna Vikhe Patil
girish mahajan
shirdi
Funding
water project
district
River
Central and State Governments

Related Stories

No stories found.