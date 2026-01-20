Shirdi News:‘नदीजोड’साठी केंद्राच्या अर्थसाहाय्याची गरज; राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन यांची मागणी, मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट!

शिर्डी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याकरिता महायुती सरकारने नदीजोड प्रकल्पाच्या हाती घेतला. हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ही मागणी केली. जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय सचिव कांताराव, आयुक्त प्रवीण कुमार, विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..याबाबत माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामाची माहिती केंद्रीय मंत्री पाटील यांना देण्यात आली. त्यांनी कामांबाबत समाधान व्यक्त केले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २९ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला. त्यात कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत ५, विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाअंतर्गत ७, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाअंतर्गत ९ आणि गोदावरी विकास महामंडळाअंतर्गत ४, तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत ४ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यापैकी कृष्णा आणि गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या १३ प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्प पूर्ण झाले. .बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत कृष्णा व गोदावरी महामंडळाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामापैकी १५ प्रकल्प पूर्ण झाले. नदीजोड प्रकल्पांत प्राधान्याने दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, कोकण गोदावरी खोरे, नळगंगा- वैनगंगा, गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामासाठी अधिकच्या निधीची गरज आहे. हे आम्ही केंद्रीय मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर त्यांनी आवश्यक तो निधी देण्याचे आश्वासन दिले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या अस्तरीकरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. पाण्याची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपलाईनद्वारे करण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. त्यासाठी २ हजार ३८ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.