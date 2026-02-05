अहिल्यानगर

श्रीरामपूरात भाजपचा पालिकेत ठिय्या, तलावामध्ये मैला, दुर्गंधी सोडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोषींवर कठोर कारवाई करा!

Shrirampur lake filth dumping case Action Demanded: श्रीरामपूरात पाणीपुरवठ्याच्या गोंधळावर भाजपचा आक्रमक ठिय्या आंदोलन
BJP workers staging a sit-in protest at Shrirampur Municipal Council demanding action over lake pollution.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साठवण तलावात मैलामिश्रित आणि दुर्गंधीयुक्त गटारीचे पाणी सोडले जात असल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाला. या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने आज मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

Bjp
Ahmednagar
lake
pollution
Municipal Corporation
district
video viral
Protest

