श्रीरामपूरात भाजपचा पालिकेत ठिय्या, तलावामध्ये मैला, दुर्गंधी सोडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोषींवर कठोर कारवाई करा!

श्रीरामपूर : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साठवण तलावात मैलामिश्रित आणि दुर्गंधीयुक्त गटारीचे पाणी सोडले जात असल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाला. या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने आज मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...पिण्याच्या पाण्यासारख्या संवेदनशील विषयात राजकारण नको. मात्र, आरोग्याची हेळसांडही खपवून घेतली जाणार नाही. सोशल माध्यमांवरील व्हिडिओची सत्यता पडताळून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी भाजप शिष्टमंडळाने केली. यावेळी मुख्याधिकारी घोलप यांनी या प्रकरणाची २४ तासांत शहानिशा करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.भाजप गटनेत्या वैशाली चव्हाण व स्थायी समिती सदस्य आशिष धनवटे म्हणाले, की पाण्याच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. जर हा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा सोडविल्याशिवाय कामकाज सुरू करू देणार नाही. शहराध्यक्ष जितेंद्र छाजेड व सरचिटणीस केतन खोरे यांनी प्रशासनाने याप्रकरणी कठोर भूमिका घेण्याची मागणी केली..नगरसेवक संजय गांगड, रवी पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष संजय छल्लारे आणि दीपक चव्हाण यांनी पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणावर बोट ठेवत, सहा महिन्यांपूर्वीच्या अशाच घटनेचा संदर्भ देत शाश्वत उपाययोजना कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला..व्हायरल व्हिडिओची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, साठवण तलाव व पाणीपुरवठा लाइनची तातडीने तपासणी करावी, पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावेत, दोषींवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करावी, नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळत असल्याची लेखी हमी द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. आंदोलनात महिला शहराध्यक्षा स्वाती चव्हाण, मनोज लबडे, पूजा चव्हाण, विशाल अंभोरे, अर्जुन कर्पे, रूपेश हरकल, बाळासाहेब हरदास, अमोल शेटे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..व्हायरल व्हिडिओसंदर्भात माझ्यासह गटनेते मुजफ्फर शेख, पाणीपुरवठा समितीचे सभापती योगेश जाधव, आरोग्य समितीचे सभापती दीपक वमने, तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी साठवण तलाव व संबंधित परिसराची पाहणी केली. कुठेही मैलामिश्रित अथवा दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत नसून, नागरिकांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. स्वच्छ व सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. - करण ससाणे, नगराध्यक्ष, श्रीरामपूर.Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.पाणीपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींनंतर कर्मचाऱ्यांना तातडीने तपासणीसाठी पाठवले आहे. जेथे गळती किंवा सांडपाणी मिश्रणाचे प्रकार आढळतील, तिथे तत्काळ दुरुस्ती केली जाईल. या संपूर्ण कामाचा आणि तक्रारींच्या निवारणाचा अहवाल नगराध्यक्षांना सादर करणार आहे.- मच्छिंद्र घोलप, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद.